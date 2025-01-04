EFELER Ligi'nin 14'üncü haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Alınan Sonuçlar şöyle:
On Hotels Alanya Bld.- Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Türşad-Spor Toto: 0-3
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.-Ziraat Bankkart: 1-3
Halkbank-Rams Global Cizre Bld.: 3-0
Fenerbahçe Medicana- Bursa BBSK: 3-1
Arkas Spor-Altekma: 3-0
Son Dakika › Spor › EFELER Ligi 14. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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