Efeler Ligi'nde 15. Hafta Maçları - Son Dakika
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Spor

Efeler Ligi'nde 15. Hafta Maçları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları yarın oynanacak. İptal olan maç da var.

06.01.2025 10:50
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Maç programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor- Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

16.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

19.00 Ziraat Bankkart- İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor- Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Efeler Ligi'nde 15. Hafta Maçları - Son Dakika

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