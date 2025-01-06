Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.
Maç programı şöyle:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor- Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
15.00 Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)
16.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
19.00 Ziraat Bankkart- İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor- Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Efeler Ligi'nde 15. Hafta Maçları - Son Dakika
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