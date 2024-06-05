Ege Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ege Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Ege Üniversitesi Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini mağlup ederek şampiyon oldu. Normal süresi 0-0 sona eren müsabakada penaltı atışları sonucunda 3-2 galip gelen Ege Üniversitesi, şampiyonluğa ulaştı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, spor alanında elde edilen başarıların üniversitenin yapısal düzenlemeleri ve projelerinin bir sonucu olduğunu belirtti ve takımı tebrik etti.

05.06.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 2023-2024 Sezonu Futbol Süper Lig Finali'nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini normal süresi 0-0 sona eren müsabakada penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Ege Üniversitesi, şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan final mücadelesinde Ege Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan, tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemiz; başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme olmak üzere kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıların altında bugüne kadar yaptığımız yapısal düzenlemeler ve hayata geçirdiğimiz projelerin katkısı bulunuyor. Şunu öncelikle belirtmek isterim ki Ege Üniversitesi olarak son 7 yılda spor alanına yönelik önemli yatırımlar yaptık, ulusal ve uluslararası başarılı köklü pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştirdik. Uzun bir aradan sonra aktif hale getirdiğimiz Spor Kulübümüz; futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda sporcu yetiştirmeye başladı. Ülke sporuna hizmet misyonuyla yetiştirdiğimiz sporcularımız artık bayrağımızı ulusal ve uluslararası arenada gururla dalgalandırıyorlar. Üniversitemiz sporcuları farklı branşlarında hem bireysel hem de takım düzeyinde kürsüde yer alarak gurur kaynağımız oluyorlar. Bu başarılarımızdan birisi de futbol takımımızdan geldi. Üniversitemiz Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Bizleri gururlandıran bu başarı dolayısıyla Öğr. Gör. Dr. Aykut Eren Canüzmez'i ve sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Dumlupınar, İstanbul, Kütahya, Türkiye, Rektör, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 13:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement