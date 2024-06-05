Ege Üniversitesi Futbol Takımı Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

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Ege Üniversitesi Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 2023-2024 Sezonu Futbol Süper Lig Finali'nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini normal süresi 0-0 sona eren müsabakada penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Ege Üniversitesi, şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan final mücadelesinde Ege Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan, tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitemiz; başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme olmak üzere kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra spor alanında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıların altında bugüne kadar yaptığımız yapısal düzenlemeler ve hayata geçirdiğimiz projelerin katkısı bulunuyor. Şunu öncelikle belirtmek isterim ki Ege Üniversitesi olarak son 7 yılda spor alanına yönelik önemli yatırımlar yaptık, ulusal ve uluslararası başarılı köklü pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştirdik. Uzun bir aradan sonra aktif hale getirdiğimiz Spor Kulübümüz; futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda sporcu yetiştirmeye başladı. Ülke sporuna hizmet misyonuyla yetiştirdiğimiz sporcularımız artık bayrağımızı ulusal ve uluslararası arenada gururla dalgalandırıyorlar. Üniversitemiz sporcuları farklı branşlarında hem bireysel hem de takım düzeyinde kürsüde yer alarak gurur kaynağımız oluyorlar. Bu başarılarımızdan birisi de futbol takımımızdan geldi. Üniversitemiz Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Futbol Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Bizleri gururlandıran bu başarı dolayısıyla Öğr. Gör. Dr. Aykut Eren Canüzmez'i ve sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İZMİR