Ege Üniversitesi'nden Altın Madalya - Son Dakika
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Ege Üniversitesi'nden Altın Madalya

Ege Üniversitesi\'nden Altın Madalya
11.06.2026 12:11
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Taha Eren Coşkun, triatlon Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalya kazandı.

EGE Üniversitesi öğrencisi Taha Eren Coşkun, Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Erkekler Triatlon Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurlarda rakiplerini geride bırakan Taha Eren birincilik kürsüsüne çıktı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Türkiye Şampiyonu olan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Taha Eren Coşkun'u tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

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