Eğirdir Briç Festivali Komitesi adına açıklamada bulunan Güray Serim "Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz festivali katılım yoğun oldu. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Briç severler Eğirdir'de buluştu - Son Dakika

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