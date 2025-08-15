Elazığ'da ANALİG Basketbol Yarı Final Heyecanı - Son Dakika
Elazığ'da ANALİG Basketbol Yarı Final Heyecanı

Elazığ'da ANALİG Basketbol Yarı Final Heyecanı
15.08.2025 16:56
Elazığ, ANALİG 2. Etap 4. Grup Basketbol Yarı Finali'ne ev sahipliği yapıyor. 192 sporcu mücadele edecek.

Elazığ, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. Etap 4. Grup Basketbol Yarı Final heyecanına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından genç basketbolcuların buluştuğu ANALİG 2. Etap 4. Grup Basketbol Yarı Final Müsabakaları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 15-17 Ağustos tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonu'nda başladı. Organizasyon, Van, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Tunceli'den katılan 8 kız ve 8 erkek basketbol takımı olmak üzere toplam 192 sporcu ile gerçekleştiriliyor.

Yarı final etabında takımlar, üç gün boyunca sergileyecekleri performanslarla final biletini almak için parkede ter dökecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "ANALİG, sporcularımıza hem rekabet ortamı hem de tecrübe kazandırma imkanı sunuyor. Böyle büyük bir basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapmak Elazığ için gurur verici. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve fair-play ruhu içinde geçecek bir yarı final diliyorum" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da ANALİG Basketbol Yarı Final Heyecanı

SON DAKİKA: Elazığ'da ANALİG Basketbol Yarı Final Heyecanı - Son Dakika
