Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü Atletizmde Muhteşem Başarılar Elde Ediyor

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Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü Atletizmde muhteşem başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Handan Büyükkılıç, çok özverili çalıştıklarını, Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını söyledi. İzmir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcuları, Konya'da ise Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü sporcusu Muhammet Miraç Şahin, İzmir'de yapılan U16-U18 Türkiye şampiyonasında U16 3000 m yürüyüşte Türkiye şampiyonu olurken, U18 erkekler 400 m yarışında İzzet Ekinci Türkiye 3'üncüsü olarak yarışmayı tamamladı.

Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü atleti Hayrunisa Ceyhan ise, U14 Türkiye Atletizm Şampiyonasında 2 bin metre yürüyüş Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 27-28 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Spor Kulübü adına Kayseri'den katılan isimlerden Hayrunisa Ceyhan, 2 bin metre yürüyüş dalında yarıştı. Konya'da antrenörü Handan Koçyiğit yönetiminde giden Hayrunisa Ceyhan, şampiyon olurken aynı zamanda Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Çok çaba harcadıklarını, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunun ise tarif edilemez olduğunu belirten Antrenör Handan Koçyiğit, "Çok çalışıyoruz. Dedikodu üretmiyoruz, çalışıp madalyalar kazanıyor, rekor kırıyoruz. Bunun da haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımı yürekten kutluyorum. Emeklerimizin karşılığını almak çok güzel. Kim ne ile alınırsa anılsın biz başarılarımızla konuşulmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ