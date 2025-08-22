Emin Özer Dünya Oyunları\'nda Gümüş Madalya Kazandı

İZMİRLİ, Kick Boks Milli Takım sporcularından Emin Özer (21) Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Çin'deki final maçında talihsizlik yaşayan ve ayak parmağı kırılan Özer, "Mücadele ettik, sonuna kadar savaştık ama kırık ayakla buraya kadar oldu. Birinciliği hedefliyordum ikinci olarak o kürsüde olmak Türk bayrağını göstermek yine de gurur vericiydi" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve spora 14 yaşındayken bireysel fitness yaparak başlayan, lise mezunu Emin Özer, Kick Boks branşında yaklaşık 4 yıldır çift antrenman yaparak hazırlandığı Çin'de 07-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlene 2025 Dünya Oyunları'ndan gümüş madalya ile döndü. Final maçının 30'uncu saniyesinde sağ ayağındaki üçüncü parmağı kırılan Özer, maçı bırakmayarak mücadelesine devam etti. Polonyalı ve Özbek rakibini yenen Özer, ikincilik madalyasının sahibi oldu. Küçük yaşlardan beri sporla iç içe büyüdüğünü anlatan Özer, "Fitnesin ardından Kick Boks'a yöneldim. İlk başlarda dövüşçü olarak milli sporcu olabileceğimi düşünmedim. Biraz spontane gelişti. Rol model aldığım biri yoktu. Spor yapmak ve biraz da kilo vermek için başladım. İlk senemde Türkiye ikincisi oldum. Sonra birincilikler kazandım. Uzun süredir hiç yenilmedim. Milli sporcu olmak ve Türk bayrağını göndere çekmek gurur veriyor" dedi.

'ÖNÜMDE YÜRÜYECEK DAHA UZUN YOL VAR'

Çin'deki Dünya Oyunları için sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini kaydeden Emin Özer, dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini belirtip şöyle devam etti: "Yaklaşık 4 senedir sabah akşam demeden antrenman yapıyorum. Her şeyden fedakarlık yapıyorum. Çünkü çok büyük bir organizasyon, bir bakıma olimpiyatın bir alt kademesi. Tüm devletler birinci olmayı amaçlıyor. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için federasyonun desteği ile oraya gittik. 3 maç yaptım. Geçmiş dünya ve Avrupa şampiyonu olan Polonyalı ve Özbek rakibimi yendim. Finalde Ukraynalı rakibim ile maç yaptım. İlk 30 saniyede attığım bir tekme sonucu ayak parmağım kırıldı. Devam ettim ama istediğim şekilde kendimi veremedim. Güç aldığım sağ ayak olduğu için üzerine basamıyordum. Mücadele ettik, sonuna kadar savaştık ama kırık ayakla buraya kadar oldu. Kaybettim maçı ve ikinci oldum. Birinciliği hedefliyordum ikinci olarak o kürsüde olmak Türk bayrağını göstermek yine de gurur vericiydi. Ama isteriz ki devletimiz bizi biraz daha fazla desteklesin. Bundan sonra daha büyük oynayıp daha çok şampiyon olmak istiyorum. 3 ay sonra dünya şampiyonası var inşallah orada şampiyon olacağım. Daha 21 yaşındayım ve önümde yürüyecek daha uzun yol var."

'ÇEKİLMEK İSTİYORSAN ÇEKİLEBİLİRSİN, DEDİK'

Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu K-1 Teknik Kurulu Başkanı Berkan Günerli de Çin'in Chengdu ilinde düzenlenen Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini söyleyip "Türkiye'den toplam 3 sporcumuzla birlikte iki antrenör olarak görev aldık. Teknik heyetimiz, federasyon başkanımızla beraber oradaydık. Çin halkı bizleri çok sevdi. Emir orada gözde bir sporcu oldu. Tribünler Emir'in maçında ful doluydu. 30'uncu saniyede ayağının kırılmasına rağmen vatan, millet, bayrak sevdası ve inancıyla mücadele verdi. Biz sporcumuza 'Çekilmek istiyorsan çekilebilirsin' dedik. Ayağının kırık olduğunu görüyorduk. Anında şişti ayağı. 'Hocam devam etmek, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum' dedi. Biz de kararına saygı duyup engellemedik. Ama ayağındaki kırık daha da büyüdü. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde yetiştireceğiz onu" ifadelerini kullandı.

DÖVÜŞ SPORCULARINA DESTEK İSTEDİ

Kick Boks sporcularına daha fazla destek beklediklerini anlatan Günerli şöyle konuştu: "Bu tarz müsabakalar bireysel olduğu için sporcular kendi kararlarını kendileri veriyor. Bir futbol maçı gibi değil. Destek anlamında da futbol gibi değil. Bizler biraz daha destek görmeyen taraftayız. İnşallah bizler de istiyoruz ki tüm sporcularımız desteklensin. Bir futbolcu başka bir meslek yapabilir. Cafe işletebilir, garsonluk yapabilir ama bir dövüş sporcularının yüzde 99'u sadece gece klübünde bodyguard olabiliyor. Bu tarz sporculara da ivedi biçimde destek olsun ki biz bu çocukları burada tutabilelim."