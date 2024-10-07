Emine Selin Çetin: Şiddete Karşı Muay Thai ile Kendini Koruyor - Son Dakika
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Spor

Emine Selin Çetin: Şiddete Karşı Muay Thai ile Kendini Koruyor

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Muay thai antrenörü baba, kızı Emine Selin'e kadına yönelik şiddete karşı savunma eğitimi veriyor.

07.10.2024 10:39
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MUAY thai antrenörü Mücahit Çetin'in, olası bir şiddet olayında kendini koruyabilmesi için kızı Emine Selin Çetin'e (15) verdiği eğitim madalyalar getirdi. Emine Selin Çetin, 5 yıllık kariyerine dünya birinciliği, Türkiye şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı sığdırdı.

Antalya'da yaşayan muay thai antrenörü Mücahit Çetin, kadına yönelik şiddet olaylarının artması sonrası kızı Emine Selin'e, olası şiddet girişiminde kendini koruması için muay thai eğitimi vermek istedi. Kızına evde savunma amaçlı hareketler öğreten Mücahit Çetin, Emine Selin'in spora ilgisini fark edince eğitimleri spor salonuna taşıdı. 5 yıllık eğitimler sonunda Emine Selin Çetin, profesyonel muay thai sporcusu oldu.

'ÇOK FAZLA KADINA ŞİDDET OLAYI GÖRÜYORDUM'

2019 Avrupa 3'üncüsü, 2021 Türkiye Şampiyonu, 2022-2023 Türkiye 2'ncisi, 2022 İSKA Federasyonu Dünya Şampiyonu, 2023 Avrupa 3'üncüsü, 2024 Okul Sporları Türkiye Şampiyonu olarak çok sayıda madalyaya sahip olan Emine Selin Çetin, kadına yönelik şiddet olaylarında kendini korumak için çıktığı yolda 2028'de düzenlenecek olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor. Hem derslerine çalışıp okulda başarılı olduğunu hem de sporla ilgilendiği için günlerinin çok yoğun geçtiğini ifade eden Çetin, "Çok fazla kadına şiddet olayı görüyordum. Babam da yaşayacağım bir şiddet olayından kendimi korumam için bu sporla tanıştırdı. Yeteneğimi keşfettim ve dereceler elde ettim. Başarıya ulaştım" dedi. Öz güveninin arttığını, çevresinde saygınlık kazandığını anlatan Çetin, arkadaşlarının da 'Sana bir şey demeyelim, sen bizi döversin' şeklinde espri yaptığını söyledi. Çetin, beslenmesine de dikkat ettiğini ve kilosunu koruyarak aynı sıklette yarışmayı planladığını anlattı.

'HER KADININ İLGİLENMESİ GEREKEN BİR SPOR'

Hem babası hem de antrenörü olan Mücahit Çetin de 2019 yılında başladıkları çalışmalar sonunda kızının elde ettiği başarılardan memnun olduğunu söyledi. Çetin, "İkimiz de birbirimizi geliştirdik. Her kadının mutlaka ilgilenmesi ve ders alması gereken bir spor. Bu ringde yapılan bir spor. Sokakta uygulanmasını tavsiye etmiyoruz ama zor kaldığı bir durumda hem kendisini hem de zor durumda olan bir başka kişiyi korumak için kullanabilir" dedi.

'EĞİTİMDE DERECE BEKLEDİĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZDEN BİRİ'

Emine Selin Çetin'e eğitim aldığı özel okul da destek sunuyor. Okulun spor salonunu dersten kalan vakitlerde kullanabilen Çetin'in derslerinin de iyi olduğunu belirten okulun kurucusu Hakan Karataş, "Emine, Atatürk'ün tarif ettiği sporculardan. Zeki, çevik ve ahlaklı. En başarılı öğrencilerimizden biri. Sporun akademik başarıya olan katkısını da burada görüyoruz. Spor disiplin getiren bir dal. O disiplin akademik kariyerine de katkı sağlıyor. 2 yıl sonra eğitimde derece beklediğimiz öğrencilerimizden biri" diye konuştu.

Emine Selin Çetin: Şiddete Karşı Muay Thai ile Kendini Koruyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Emine Selin Çetin: Şiddete Karşı Muay Thai ile Kendini Koruyor - Son Dakika

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