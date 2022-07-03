Emre Mor: "Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi" - Son Dakika
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Emre Mor: "Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi"

03.07.2022 19:19
Emre Mor: "Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Türkiye'de sadece sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ve bunun gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Türkiye'de sadece sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ve bunun gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kamp yaptıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre, "Elbette ki kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir önceki röportajda da söylediğim gibi geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan Fenerbahçe'ye gidebilmekti. Planım belliydi, ben de bu doğrultuda hareket ettim ve odaklandım. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. İyi bir şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum ta ki bir sonraki seviyeye ulaşana kadar." diye konuştu.

Çalışmalarının yoğun gittiğini anlatan genç futbolcu, mantalitesinin değiştiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Profesyonel olarak futbol oynamaya başladığınızda kalitenin sizi yukarıya çıkaracak tek unsur olduğunuzu düşünüyorsunuz ama böyle değil. Mental olarak da kendinizi hazır halde bulundurmanız gerekiyor ki bende bu açıdan eksiklik vardı. Bana da bu oldu ama bunu değiştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Göstereceğim en iyi performansa dönebilmek için geçen sene elimden gelenin en iyisini yaptım ve sadece buna odaklandım. Çalıştığım insanlar doğru insanlardı. Yeniden doğmak ve o performansa erişmek istiyordum. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu an kendimi daha olgun hissettiğimi söyleyebilirim."

Milli takımda oynamayı özlediğini de vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Karagümrük'e gelmeden önce Volkan hoca benim zor oyuncu olduğumla alakalı şeyler duymuş ama beni tanıdıktan sonra bunların doğru olmadığını bana söylemişti. Volkan hoca bana her gün 'sen iyi futbolcusun' gibi cümleler kurmadı daha çok futbol oynamama izin verdi ve beni bu noktada destekledi. Benim de ihtiyacım olan nokta buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe gibi camialarda rekabetin normal olduğunu aktaran hücum oyuncusu, rekabete hazır olduğunu ve bunun kendisini geliştireceğine inandığını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'i geçen sezondan takip ettiğini de dile getiren Emre, "Takımda çok iyi oyuncular var. Arda da benim ilk çıktığım zamanı görüyorum. Ona şüphesiz yardımcı olacağım. Benim yaptığım hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. İnsanlara yardım etmeyi bu anlamda seviyorum. Arda çok kaliteli oyuncu. Benim gibi teknik hareketleri ve bu oyun şeklini seven oyuncu. Birlikte oynarsak bu hareketleri elbette göreceğiz. Oynama stilim belli, oynarken taraftarlara keyif verdiğimi düşünüyorum ve bu oyun şeklimi elbette değiştirmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de baskının normal olduğunu da sözlerine ekleyen Emre, şunları kaydetti:

"Bizler de her antrenmanımızı sıkı şekilde yapıyoruz hazır olmak adına. Kalitemizle bunun üstesinden gelebiliriz ama mantalite de çok önemli. Geçen yıl sezon içinde tüm takımlar birbirini yenebildi. Daha küçük takımlara karşı oynarken de motive olmanız gerekiyor. Şans ve ihtimaller orada duruyor. Umarım hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde başarılı sonuçlar elde edebiliriz."

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor: 'Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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