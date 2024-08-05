Engin Fırat: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olacak - Son Dakika
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Engin Fırat: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olacak

Engin Fırat: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig\'de şampiyonluk yarışında olacak

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Turkcell Süper Kupa sonrası yaptığı açıklamada, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olacağını söyledi.

05.08.2024 11:36
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Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, süper kupa sonrası şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Fırat, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Turkcell Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş ve yaptığı transferlerle kadrosunu genişleten Trabzonspor'un da Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olacağını söyledi.

Kenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yeni sezon öncesi görüşlerini paylaşan Fırat, "Bu sezon başı da birçok kişi geçen sene gibi şampiyonluk yarışının Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçeceğini düşünürken, Beşiktaş'ın farklı Galatasaray galibiyeti algıları değiştirdi. Beşiktaş yeni transferlerle özgüven kazanmış ve bu galibiyetle taraftarlarının tam desteğini aldı diyebiliriz. Bence en iyi transferleri de teknik direktör Van Brockhorst. Çünkü her yeni başlangıçta hırs dolu ve kendini kanıtlamak isteyen bir teknik adama ihtiyaç olur, Van Brockhorst da Rangers'ta bunu fazlasıyla kanıtladı. Bunun yanında kadro derinliği konusunda uzun lig maratonunda sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş, çünkü bazı oyuncular alternatifsiz gibi duruyor" diye konuştu.

"Trabzonspor'un konuşulmaması beni çok şaşırtıyor"

Yapılan transferler sonucunda Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışında yer alacağını dile getiren Engin Fırat, "Bu süreçte beni en çok şaşırtan şey bu kadar yatırıma rağmen Trabzonspor'un şampiyonluk adayları arasında görülmemesi ve konuşulmaması. Trabzonspor son senelerde İstanbul takımları kadar önemli ve maliyetli transferler yaparak ciddi bir kadro oluşturdu. Bu sene de zaten iyi olan kadrosunu çok kaliteli transferlerle sağlamlaştırdı. Hatta bu kadro zenginliği ve derinliği, bana göre şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un en az Fenerbahçe ve Galatasaray kadar şansının olduğunu gösteriyor. Trabzonspor'da nedense o eski coşku ve atmosfer eksik gibi duruyor. Bunu özellikle geçen sene gözlemledik. Yoksa şampiyonluk için her şey mevcut. Bu sene Süper Lig'de şampiyonluk yarışı daha çekişmeli geçecek. Bu dört takım sonuna kadar gidebilir ve bu da lige olumlu yansır. Anadolu'dan da bu sene Sivasspor'un geçen seneki çıkışının devamını bekliyorum. Onun dışında ligde çok fazla sürpriz olmaz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Engin Fırat: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engin Fırat: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olacak - Son Dakika
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