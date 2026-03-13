Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar - Son Dakika
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Eray Yazgan Fenerbahçe\'yi hedef aldı: Türkiye\'de en son şikayet edecek kulüp onlar
13.03.2026 16:14
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR hakemi tartışmalarıyla ilgili konuştu. Türkiye'de VAR kararlarından en son şikayet edecek kulübün Fenerbahçe olduğunu dile getiren Yazgan, ''Kendilerince bir algı oluşturma çabası içindeler. Size basit bir örnek vereyim: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında 14 kez VAR incelemesine gidilmiş. Bu kararların 12'si Fenerbahçe lehine'' dedi.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'de yabancı destekli Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

'VAR'I TAMAMEN YABANCILARA BIRAKMA DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Mart ayı sonunda oynanacak milli maçların ardından yabancı destekli VAR sistemi için Kulüpler Birliği Vakfı nezdinde girişim başlattıklarını belirten Yazgan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim için mesele hiçbir zaman yerli ya da yabancı hakem meselesi olmadı. Bizim için iyi ve kötü performanslı hakem ayrımı vardır. Hakemlik sistemine bu gözle bakılması gerekir. İki yıl önce de aynı şeyi söylüyorduk, bugün de aynısını söylüyoruz. Bu konuda milim sapmamız olmadı. Performansı düşük hakemlerimizin yerine yurt dışından, mümkünse Avrupa'nın 5 büyük liginden hakemleri davet edelim. En azından VAR sisteminde görev alsınlar. Elbette VAR'ı tamamen yabancı hakemlere bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Bizim hakemlerimizin gelişiminin de önünü kapatmamak gerekir. Geçen sezon yapılan hatalardan biri buydu. O dönem de aynı uyarıları yaptık. Elinizde 20 VAR hakemi varsa ve bunların 10'unun performansı düşükse, bu isimleri bir süre kenara alıp sistemi yabancı VAR hakemleriyle destekleyebilirsiniz. Ben Türkiye'den Galatasaray'da oynayacak iyi bir sağ bek bulamadığımda Fransa'dan Sacha Boey'i ya da Wilfried Singo'yu transfer ediyorum. Bu, diğer mevkilerde Barış Alper Yılmaz'ın ya da Yunus Akgün'ün oynamayacağı anlamına gelmez. Nitekim başkanımız da Kulüpler Birliği aracılığıyla milli maç arasından sonra yabancı destekli VAR sisteminin devreye girmesi için resmi başvuruda bulundu."

Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: En son şikayet edecek kulüp onlar

"VAR'DAN ŞİKAYET EDECEK SON TAKIM F.BAHÇE'

Yazgan, Türkiye'de VAR kararlarından en son şikayet edecek kulübün Fenerbahçe olduğunu öne sürdü. Fenerbahçe'nin de yabancı VAR talebinde bulunduğunu duyduklarını belirten Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Bence Türkiye'de VAR'dan şikayet edecek en son takım Fenerbahçe'dir. Ancak kendilerince bir algı oluşturma çabası içindeler. Size basit bir örnek vereyim: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında 14 kez VAR incelemesine gidilmiş. Bu kararların 12'si Fenerbahçe lehine, yalnızca 2'si aleyhine çıkmış. Bu süreçte Fenerbahçe 5 penaltı kazanmış, rakipleri de 4 kırmızı kart görmüş. Diğer kararlar da ofsayt gibi pozisyonlar. Bizim maçlarımıza baktığınızda ise yine 14 kez VAR incelemesi yapılmış. Bunların 9'u lehimize, 5'i aleyhimize sonuçlanmış. Aleyhimize verilen bu kararlarda iki kırmızı kart görmüşüz. Ayrıca Kocaelispor ve Konyaspor maçlarında ofsaytla ilgisi olmayan VAR müdahaleleri nedeniyle toplam 6 puan kaybetmişiz. Ortada oluşturulmaya çalışılan bir illüzyon var. Bunun gerçek olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor."

Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: En son şikayet edecek kulüp onlar

"ALGI OYUNLARINI BIRAKSINLAR; İŞTE RAKAMLAR"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa maçlarında gördüğü kart sayılarını da karşılaştıran Yazgan şöyle konuştu: "Ben matematiğe ve istatistiğe inanan bir insanım. 'Halep oradaysa, arşın burada' diye güzel bir söz vardır. Bu sezon Süper Lig'de 50 sarı kart görmüşüz. Maç başına ortalama 2 sarı karta denk geliyor. Avrupa'daki 11 maçımızda ise 23 sarı kart gördük. Bu da maç başına yaklaşık 2,1 sarı kart demek. Türkiye ve Avrupa'daki ortalamalarımız neredeyse birebir aynı. Fenerbahçe'ye baktığınızda ise Türkiye'de 25 maçta 55 sarı kart görmüşler. Bu da maç başına 2,2 sarı kart ortalaması yapıyor. Avrupa'da ise 10 maçta 35 sarı kart görmüşler. Yani maç başına 3,5 sarı kart ortalaması var. Arada ciddi bir fark var. Türkiye'de zaman zaman 'Galatasaray Süper Lig'de az kart görüyor, Avrupa'da ise hakemler farklı davranıyor.' gibi yorumlar yapılıyor. Oysa rakamlar ortada. Halep oradaysa, arşın burada. Lütfen insanları birbirine düşüren gereksiz algı oyunlarını bir kenara bırakalım. Gerçekler zaten açık bir şekilde ortada."

Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: En son şikayet edecek kulüp onlar
Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet1999 ahmet1999:
    senin yalanını sileyimmi 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar - Son Dakika
