Spor

Eray Yazgan: Zaha ve Davidson dışında tam takımız

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Davidson'un sakatlığını herkes biliyor. Umarım en kısa zamanda aramızda olur. Kuvvetli bir oyuncumuz. Wilfried Zaha, onun da bir transfer görüşmesi var. Hocayla görüştüğümüzde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız" dedi.

Süper Lig 2'nci hafta açılış maçında deplasmanda yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Konya'ya gitti.

Sarı kırmızılı kafile, Türk Hava Yolları'na ait uçakla (THY) Konya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Konya yolcuğu öncesi Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"ZAHA VE DAVIDSON DIŞINDA TAM TAKIMIZ"

Geçen sezon Konyaspor galibiyetiyle ligi şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatan Yazgan, "Geçen sene Konyaspor deplasmanıyla son maça çıkıp şampiyon olmuştuk. Bu sene de ilk deplasmanımız Konyaspor oldu. Geçen sene göstermiş olduğumuz başarıyı Konyaspor karşısında gösteririz ve sezonu da sonunda şampiyon olarak tamamlarız. Geçen hafta Konyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçı izledim. Gerçekten Ali Çamdalı hoca gezen sene bıraktığı gibi keyifli bir takım yaratmış. Kora kor mücadele eden. Biz de heyecanla ve merakla yarın akşamı bekliyoruz. Davidson'un sakatlığını herkes biliyor. Umarım en kısa zamanda aramızda olur. Kuvvetli bir oyuncumuz. Wilfried Zaha, onun da bir transfer görüşmesi var. Hocayla görüştüğümüzde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız. Dilerim yarın akşam galibiyetle döneceğiz" dedi.

"UMARIM ANADOLU TAKIMLARINDA ALIŞKANLIK HALİNE GELMEZ"

Konyaspor maçı deplasman tribün bilet fiyatlarıyla ilgili konuşan Eray Yazgan, "Bir küçük bizi üzen bir şey oldu. Umarım bu Anadolu takımlarında alışkanlık haline gelmez. 1812 TL civarı bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı ve uzun yıllardır devam eden bir karar var. Normal bilet fiyatının yüzde 30'dan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Buna Anadolu takımları bu süreçte biraz daha özen göstermeli. Sadece İstanbul ve Konya'dan değil civar illerden gelen Galatasaray sevdalıları takımlarıyla kavuşmaya gelmek istiyorlar. Bayern Münih'e bile gittiğimizde bile daha düşük rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer Konyaspor Kulübü böyle bir karar almış, tamam. Bundan sonraki süreçte özen gösterirlerse çok memnun oluruz" diye konuştu.

"GEÇEN SENE YANGINA SU YERİNE ODUN ATTILAR"

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Rakip takımının hocasıyla alakalı yorum yapacak değilim. Mauro İcardi'nın ona da cevap verdiğini düşünmüyorum. Bir soru üzerine kendi yorumunu paylaştı. Geçen seneyi çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de kendi sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla birtakım çalışmalar başlattılar. Akabinde gene içlerindeki birtakım isimler ciddi algılar üzerinde oynuyorlar. Bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Başarı emektir, her zamanda öyle olacaktır. Geçen sezonda öyleydi bundan sonra da öyle olacak. Çıkardıkları yangınlara su yerine odun atmayı tercih etmişlerdi geçen sene. Onlara tavsiyem bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri, bu alışkanlıkları bırakmaları. Eğer gerçekten başarıya ulaşmak istiyorlarsa bence bizi izlesinler. Belki izleyerek bir şeyler öğrenebilirler. Biz Galatasarayız önce kendimize bakarız sonra zirveye oynarız. Onlara tavsiyem önce aynaya baksınlar, bizim gibi zirveye oynasınlar" diye konuştu.

"SADECE ÖDEME HATIRLATTILAR, BİR SORUN YOK"

Bir basın mensubunun Arjantinli futbolcu Mauro İcardi'nin kulübü icraya verdiği iddialarına ilişkin soru üzerine Yazgan şunları söyledi:

"Geçen Hatayspor maçında bu iddia ortaya atıldı. Sizden bu sorunun sorulmasını bekledim ama gelmedi. Bundan da biraz memnuniyet duydum açıkçası. Bu tip aslı astarı olmayan haberlere itimat etmediğinizin göstergesidir. İcardi dünyada bir marka, çok ciddi de bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menajeri var. Onların çok ciddi görevleri var. Onların bir görevi de gelen ödemeleri anımsatmak. Bize 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Biliyorsunuz Avrupa'ya giden takımlar yılda 4 defa borçsuzluk evrakı alıyor. Şimdi 30 Haziran'da borçsuzluğu geçmişiz. Öyle bir borç olsa orada çıkardı. Bugün itibariyle bir sorun yok."

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Sportif A.Ş ile ilgili SPK'dan açıklama gelmediğinin altını çizen Eray Yazgan, "Sportif A.Ş borsaya kote olan bir şirket. Kote olmanın birtakım zorunlulukları var. Ana sözleşmemizde bir takım değişiklik yapıyoruz. Hali hazırda 12 olan Sportif A.Ş yönetim kurulu üye sayısını 16'ya çıkartıyoruz. Bu koca yapıları az ekiple yönetmek kolay değil. Onun müsaadelerinin SPK'dan gelme süresi devam ediyor. Biz SPK'dan gelecek yoruma saygılıyız. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Sportif A.Ş'de görev dağılımını yaptık" dedi.

"KEREM BİZİM KARDEŞİMİZ, EVLADIMIZ, KAPTANIMIZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili sorulan soru üzerine Yazgan, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Kerem Aktürkoğlu'nun geçen hafta oyuna girdikten sonra nasıl bir katkı gösterdiği ortada. Transfer için hem oyuncunun hem de bizim tatmin olacağımız bir ortam olması gerekiyor. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bir takım gelişmeler olursa hem oyuncu hem de bizi tatmin etmesi gerekiyor ki transfer konusunda bir takım gelişmeler ortaya çıksın.