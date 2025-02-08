Erbaaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Erbaaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 Mağlup Etti

Erbaaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu\'nu 3-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grubunda Erbaaspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Gökhan, Oktay ve Stanley'in golleriyle Erbaaspor öne geçti, ayrıca Yeni Mersin İdman Yurdu'nun son dakikada attığı gol maçın sonucunu belirledi.

08.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:23
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İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

STAT: İlçe

HAKEMLER: Can Cengiz, Hasan Hüseyin Tetik, Ali Gün

ERBAASPOR: Oğuzhan, Ozan, Oğuz (Dk. 88 Alperen), Gökhan Payal, Cemal (Dk. 80 Enes Şanlı), Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 61 Stanley), Mustafa Şengül, Onurcan (Dk. 62 Berk), Oktay (Dk. 89 Muhammed Tayyip Şahin), Bahadır, Oğuzhan Aynaoğlu

YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Yavuz, Birol, Rohat, İsa(Dk. 90+2 Enes Çenşi), Furkan, Kerem, Muhammet Akpınar(Dk. 90+1 Yusuf Uzabaci), Ferhat (Dk. 58 Yusuf Eren Arıca), Gökcan, Muhammet Miraç Toklu (Dk. 70 Salih), Muhammet Enes Şebelek (Dk. 90+1 Yusuf Eroğlu)

GOLLER: Dk. 15 Gökhan, Dk. 48 Oktay, Dk. 86 Stanley (Erbaaspor), Dk. 90+1 Gökcan Gelmen (Yeni Mersin İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık İstemi, Ozan, Oğulcan Demiroğlu (Erbaaspor), Muhammet Enes Şebelek, Gökcan, Muhammet Akpınar (Yeni Mersin İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta Erbaaspor sahasında ağırladığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Gökcan eliyle müdahale edince karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Sıddık İstemi'nin vuruşu direkten döndü. Dönen topu kaleci kornere gönderdi.

15'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında sağ kanattan serbest vuruş kullanan Erbaaspor'da Cemal Şener'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökhan kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.1-0

47'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında sol kanattan Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Oktay'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0

87'nci dakikada Bahadır'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Stanley'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 3-0

90+1'inci dakikada sağ kanattan korner kullanan Yeni Mersin İdman Yurdu'nda ceza sahası içinde topla buluşan Gökcan'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 3-1

Karşılaşma Erbaaspor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erbaaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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