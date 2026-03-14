STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Hasan Kaçar, Semih Kocaman, Erdinç Tufan
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Ahmet, Utkan, Utku, Muhammed, Çağrı Yağız (Dk.90 Batuhan), Güney, Mehmet (Dk.74 Ethem), Hüseyin (Dk.74 Fatih), Serdar ((Dk.74 Caner) Dk.90 Ozan), Artun
KIRŞEHİR FSK: Orhan – Yunus, Caner, Emre, Ozan, Tunahan (Dk.50 Ali), Batuhan (Dk.60 Alihan), Çağdaş (Dk.88 Yunus Emre), Mustafa (Dk.88 Hüseyin), Tolga (Dk.60 Güney), Ümit
GOLLER: Dk.41 Artun, Dk.45+2 Serdar Yiğit ve Dk.87 Fatih (Erciyes 38 FK) Dk.4 Çağdaş ve Dk.90+7 Ozan (Kırşehir FSK)
SARI KARTLAR: Serdar, Güney, Kadem Burak, Batuhan (Erciyes 38 FK)
3'üncü Lig 2'inci grupta bulunan Erciyes 38 FK, sahasında ağırladığı Kırşehir FSK'yı 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK, Kırşehir FSK'yı 3-2 Yendi - Son Dakika
