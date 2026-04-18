Erciyes 38 FSK Son Haftada Kazandı

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Giray Şaylan, Hüseyin Can, Muhammet Oğuzhan Öztaş
ERCİYES 38 FSK: Burak Kadem – Ahmet Kağan, Utku Kunduzcu, Muhammed Enes, Utkan Gökçen, Güney Günçel, Mehmet Tosun(Dk.59 Fatih), Hüseyin Ekici(Dk.66 Caner), Çağrı Yağız (Dk.78 Ali), Serdar Yiğit(Dk.78 Ethem), Artun Akçakın
NİĞDE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Mehmet Demircan– Ebrar Yıldırım, Furkan Uslu(Dk.68 Bilal), Ömer Faruk, Barış Şen(Dk.83 Yasin), Efe Kaan (Dk.56 Osman), Samet Erdem (Dk.56 Emirhan), Samet Emlik, Caner Taşkıran, İbrahim Çam, Faysal Berdan
GOLLER: Dk.5 Çağrı Yağız, Dk.50 Hüseyin ve Dk.62 Artun (Erciyes 38 FK) Dk.20 Ömer Faruk ve Dk.45+1 Efe Kaan (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)
SARI KART: Caner, Yasin (Niğde Belediyesi Spor Kulübü)
3'üncü Lig 2'nci Grup 30'uncu ve son hafta maçında Erciyes 38 FSK, evinde ağırladığı Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
