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Erdoğan Karaali: Başkanın keyfi davranışları nedeniyle camiada güven kaybedildi - Son Dakika
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Erdoğan Karaali: Başkanın keyfi davranışları nedeniyle camiada güven kaybedildi

Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Eski Antrenörü Erdoğan Karaali, görevden alınmasının asılsız suçlamalarla yapıldığını ve başkanın keyfi davranışları nedeniyle camiada güven kaybedildiğini söyledi.

20.12.2023 - 13:29,
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Grekoromen Güreş Milli Takımı Eski Antrenörü Karaali Asılsız suçlamalarla görevden alındım

Alper ŞAŞMAZANKARA, (DHA)- Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Eski Antrenörü Erdoğan Karaali, Başkanın yapmaya çalıştığı baskılara karşı durduğum için beni geçmişte görevden alamadı. Şimdi ise yaşananları bahane ederek asılsız suçlamalarla görevden alındım. Başkan keyfi davranışları nedeniyle camiada güven kaybetmiştir dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu, (TGF) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'nin görevine son verildiğini duyurmuştu. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı Eski Antrenörü Erdoğan Karaali, milli takımdaki görevinden alınması ve hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ŞİDDET İÇEREN BİR DURUM KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR

TGF'nin çalıştığı Halkla İlişkiler Ajansı aracılığıyla hakkında asılsız iddiaların olduğu bir haber servis ettiğini ve görevden alındığını medyadan öğrendiğini ifade eden Karaali, 97 kilo final maçında sporcumuz rakibini tuş etti ve hakemler tuş kararını vererek düdük çalarak maçı bitirdi. Daha sonra örneğine çok az rastlanacak şekilde tuş iptal edilerek, müsabakaya devam edildi. Müsabakanın son dakikalarında hakemlerin 2 puan vermesi gereken pozisyona, 1 puan vermesi sonucunda sporcumuz müsabakayı 4-3 kaybetmiş oldu. Sporcumuz müsabakanın son düdüğünün çalması ile birlikte yaşanan hakem hataları nedeniyle agresif hareketlerde bulundu. Her teknik adamın yapacağı gibi sporcuyu sakinleştirmek için mindere girip 'karara saygı göstermesi gerektiğini' söyledim. Hakemin yanına gitmesi gerektiğini ve rakip sporcunun elinin kalkması sürecinde olması gereken yere geçmesini söylemeye çalıştım. Bu sırada sadece sözlü olarak hakemlere 1 puanla değerlendirilen pozisyona 2 puan verilmesi gerektiğini söyledim. Görüntü kayıtlarından ve UWW'nin raporundan da anlaşılacağı üzere şiddet içeren bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır dedi.

YAŞANANLAR BAHANE EDİLEREK GÖREVDEN ALINDIM

Şiddet uygulamanın aksine sporcusunun sportmenliğe aykırı bir davranış sergilemesinin önüne geçmek için mindere çıktığını kaydeden Karaali, Aksi taktirde sporcumuzun o an göreceği kartın klasmana girmesini engelleyeceği gibi, takım halinde dünya şampiyonu olma durumumuzu tehlikeye düşecekti. Görev sürem boyunca hiçbir sporcunuzun hakkını yemeden, adaletten şaşmadan, çok çalışarak büyük başarılarak imza attık. Buna rağmen federasyon başkanının beraber çalıştığım teknik ekibimizden bir antrenörü görevden alma ısrarı ve bu durumu benim kabul etmemem, direnmem, beni de hedef almasına neden olmuştur. Bahse konu şampiyonada sporcumuzun ve milli takımımızın kazanımlarını korumak için 2 ay önce yaşanan bir olayın 'hakem dövülmüş' gibi ağır bir suçlama ithamıyla basına servis edilerek görevden alınmam teknik ekibimde yapılması planlanan değişikliğe ve takım oluşturulma sürecinde federasyon tarafından yapılan yanlış müdahalelere izin vermememden kaynaklanmaktadır. Federasyon başkanı teknik adamla çalışmak istemeyip yolları ayırmak isteyebilir. Ancak sürekli takıma ve teknik ekibin çalışmalarına karışması, teknik ikibe müdahaledir. Başkan, baskılara karşı durduğum için beni geçmişte görevden alamadı. Şimdi ise yaşananları bahane ederek asılsız suçlamalarla görevden alındım. Başkan keyfi davranışları nedeniyle camiada güven kaybetmiştir diye konuştu.

Karaali, yetkili merciilere konuyu intikal ettireceğini ve yargı yoluna gideceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan Karaali: Başkanın keyfi davranışları nedeniyle camiada güven kaybedildi
Kaynak: DHA
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