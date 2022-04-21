Erik ten Hag: Manchester United'la anlaşan Hollanda'nın yükselen yıldızı menajer - Son Dakika

İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Manchester United, Ajax'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag'la anlaştı. 52 yaşındaki teknik adam, Manchester United'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı ve görevi sezon sonunda geçici menajer Ralf Rangnick'den devralacak.

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough'a göre, "çekici hücum futbolu ve gençliğe olan bağlılığı" ile Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri olan Erik ten Hag, şimdi, "futbolun beşiği" olan İngiltere'de, "düşler tiyatrosuna" adım atıyor.

Ten Hag, Luis van Gaal'dan sonra Manchester United'da görev yapacak ikinci Hollandalı menajer olacak.

Yardımcılıkları için ise Steve McClaren, Mitchell van der Gaag ve geçmişte Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie'nin adı geçiyor. Ancak Brexit sonrası çalışma izni sorunu nedeniyle van Persie'nin Manchester'a gitmesinin daha zor olduğu belirtiliyor.

İngiltere'nin düşler tiyatrosunda bir 'taşralı'

Erik ten Hag, 2018 yılında Hollanda 1. Ligi'nin (Eredivise) önde gelen takımlarından Ajax'ın başında, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena Stadyumu'na çıktığı zaman, çok sayıda futbolsever şüphe içindeydi.

Birçok kişi, Hollanda'nın "taşrasından" gelen, ülkenin doğusundaki Twente aksanı ile konuşan teknik direktörün, Amsterdam gibi bir "kurtlar sofrasında" çok uzun süre devam edemeyeceğini düşünüyordu.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, kameralar karşısında acemice bir görüntü sergiliyordu. "Dinleneme savunması" ve "yarı boşluk" gibi alışılmadık futbol terimleri kullandığı için alaya alınıyordu.

Hollanda'nın doğusunda Almanya sınırındaki Haaksbergen kasabasında 2 Şubat 1970'te dünyaya gelen Erik ten Hag, 7 yaşındayken kasabadaki Bon Boys adlı takımda futbola başladı. 1985 yılında, bölgenin en büyük kulübü olan FC Twente alt yapısına geçti.

Eredivise'de mücadele eden Twente A takımında da 1989 yılında forma giymeye başladı. Ardından De Graafschap, RKC Waalwijk ve FC Utrecht takımlarında top koşturdu.

Orta saha, libero ve defans gibi çeşitli mevkilerde oynayan ten Hag, 1995 yılında yeniden Twente'ye döndü. 2002 yılında profesyonel futbolculuk yaşamına veda edene kadar, memleketinin takımı Twente'de mücadele etti.

Gösterişsiz bir futbolculuk yaşamının ardından, antrenörlük kariyerine başladı. Twente genç takımının ardından, 2006 yılında A takımda Teknik Direktör Fred Rutten'in yardımcısı oldu. Daha sonra 2009 yılından itibaren 3 yıl boyunca Rutten'in PSV Eindhoven'da yardımcılığını yaptı.

Ten Hag, 2012-2013 sezonundan itibaren kendi kanatları ile uçmaya karar verdi. Hollanda 2. Ligi takımlarından Go Ahead Eagles'ın teknik direktörü olarak göreve başladı. İlk sezonda Deventer kentinin takımını 17 yıl aradan sonra Hollanda 1. Ligi'ne taşımayı başardı.

2 yıl Guardiola ile çalıştı

Ancak 1. ligde takımının başında kalmak yerine, başka bir yol çizdi. Bayern Münih'in genç takımını çalıştırmak için Almanya'ya gitmeyi tercih etti. Amacı, Teknik Direktör Pep Guardiola'dan yeni şeyler öğrenmekti.

Ten Hag, Guardiola ile 2 yıl boyunca yakın çalıştı. Bu süreyi, "harika ve eğitici" diye tanımlayan Hollandalı çalıştırıcı, Bayern Münih'in Almanya ve Avrupa futbolundaki başarılarında pay sahibi isimlerden biri olarak, 2015 yılında yeniden ülkesine döndü.

Eredivise takımlarından FC Utrecht ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Erik ten Hag, kulubü Hollanda Ligi'nin üst sıralarına taşımayı başardı. Ligi, 2 sezon üst üste 4. ve 5. sırada bitiren Utrecht, ten Hag ile Avrupa kupalarında mücadele etme şansını yakaladı.

Erik ten Hag'ın Utrecht'teki başarısı Hollanda futbolunun en önemli kulüplerinden Ajax'ın dikkatinden kaçmadı. Ajax, 2018 yılında görev süresi sona eren Marcel Keizer'in yerine ten Hag ile anlaştı.

Amsterdam'daki ilk günleri pek de iç açıcı değildi. Peş peşe alınan olumsuz sonuçlar, Ajax taraftarlarının sabrını taşırmaya başladı. Tribünlerde, "Erik, defol git!" sesleri daha yaygın bir şekilde duyulmaya başlandı.

Ancak, çalışkan ve hırslı bir kişiliğe sahip olan ten Hag pes etmedi. Ajax toparlanmaya, yeniden başarılı sonuçlar almaya başlayınca yeniden taraftarın gözüne girmeyi başardı.

Ajax, kısa süre içinde Luis van Gaal'ın çalıştırdığı 1990'lardaki görünümüne yeniden kavuştu. 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 2 kez Hollanda Şampiyonu olan Amsterdam ekibi, 2 kez Hollanda Kupası, bir kez de Johan Cruijff Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kendisi "gösterişsiz" olsa da ten Hag'ın oynattığı futbol, Ajax'ın yeniden Avrupa'da ön plana çıkmasını sağladı. Topu hızlı kazanmaya ve erken baskı yapmaya yönelik hücum oyunu, izleyenlere keyif verirken, Avrupa kupalarında da Ajax'ın yeniden adını duyurmasına yol açtı.

Amsterdam ekibi, ten Hag yönetiminde 2019 yılında Tottenham karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kıl payı kaçırdı.

Luis van Gaal'dan sonra Ajax'ın gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü olarak görülen ten Hag, birkaç hafta önce Hollanda Kupası finalinde PSV'ye karşı kaybetti. Ancak Manchester yolculuğu öncesi, Ajax'ta görev yaptığı 4,5 yılı, 3. kez şampiyon olarak tamamlama olasılığı hala yüksek.

Ten Hag yönetimindeki Ajax, şu anda Eredivise'de 72 puanla en yakın rakibi PSV Eindhoven'ın 4 puan önünde lider.