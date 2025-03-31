Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı

Geniş Video İzle

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından dikkat çeken bir şike çıkışında bulundu. Toroğlu, Bodrum FK - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ''Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı'' ifadelerini kullandı.

31.03.2025 09:30  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dikkat çeken bir şike çıkışında bulundu.

"HERKES GALATASARAY'A DÜŞMAN OLUR"

Galatasaray ve Yunus Akgün hakkında konuşan Toroğlu, "Yunus Akgün yetenekli bir çocuk ama söylediği sözler boş. 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' dediler, herkes Fenerbahçelilere karşı geldi. Yunus Akgün böyle yaparsa herkes Galatasaray'a düşman olur. Beşiktaş'ı hafife almak doğru değil.

"GALATASARAY'DA BİR BAŞIBOZUKLUK VAR"

Torreira'nın açıklamasını görünce Galatasaray'ın iyi çalışmadığını, takımda sorunlar olduğunu görüyoruz. Abdülkerim Bardakcı'nın oyunan çktıktan sonra kulübede teknik ekibe tepki vermesi de zaten bazı şeyleri özetliyor . Galatasaray'da bir başıbozukluk var. Yönetim, futbolcu ve oyuncu arasında kopukluk var.

"İYİ TOP OYNAMIYOR"

Galatasaray, 10 haftadır iyi top oynamıyor. 1-2 futbolcuyla götürüyorlardı ama bunu söylediğimiz zaman tepki alıyorduk. Şans hala Galatasaray'ın elinde. Çünkü Fenerbahçe de çok iyi oynamıyor. Galatasaray'da içeride arı kovanına çomak sokanlar var. Bu takımın içerisinde bir şeyler var, bunları yöneticiler çözecek. Galatasaray kulübünde en iyi mücadele eden adam Osimhen. Eğer Galatasaray şampiyon olamazsa yönetim ve Okan Buruk da gider" dedi.

"BEN OLSAM HESAP SORARDIM"

Bodrum FK - Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanan Toroğlu, " İbrahim Hatipoğlu'nun Bodrum FK - Fenerbahçe maçıyla sözlerine katılıyorum. Ortada bir tiyatro var. 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı. Bodrum FK hocası, eskiden Jose Mourinho'nun yardımcısıydı. Ben Bodrum FK Başkanı ya da yöneticisi olsam hesap sorardım" dedi.

Erman Toroğlu\'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11\'de oynamadı

Trendyol Süper Lig, Erman Toroğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YerSiyahGökBeyaZ:
    Ulkemizin en şerefli takımı Beşiktaş. Hicbir sike ve teşvik olayinda adı gecmedi. Bu yuzden iyi ki Beşiktaş var, iyiki Beşiktaş'lıyız. gs'nin hic bir provokasyonuna gelmedik. Şu an onlarin salincaginda, kucagimizdalar. iyi uykular şinanay cocuklari. 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

09:34 MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 09:52:21. #7.12#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement