Erzurum'da düzenlenen Gençlik Bölge Finalleri sona erdi - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Gençlik Bölge Finalleri sona erdi

Erzurum\'da düzenlenen Gençlik Bölge Finalleri sona erdi

Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Bölge Finalleri'nde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Futbol, masa tenisi ve basketbol müsabakalarına 12 ilin Gençlik Merkezlerinin İl şampiyonları katıldı. Erzurum bölge şampiyonu oldu.

25.04.2024 12:41
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Erzurum'un ev sahipliğinde 12 ilin katıldığı 'Gençlig Bölge Finalleri'nde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Merkezleri arası 'Gençlig Bölge Şampiyonası' sona erdi.

Futbol, masa tenisi ve 33 Basketbol müsabakalarına 12 ilin Gençlik Merkezlerinin İl şampiyonlarının katılımıyla yapıldı.

Gençlik merkezlerine üye gençlerin yarıştığı bölge Şampiyonasında şampiyonlar belli oldu. Futbolda Bölge şampiyonluğu kupası Van'a giderken, Erzurum ikinci oldu. Muş ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler Masa tenisinde Van şampiyon olurken, Erzincan ikinciliği elde etti. Kızlarda ise bölge şampiyonluğunu ve ikinciliğini Bitlis kazandı.

Basketbolda şampiyon Erzurum

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan Gençlig 3x3 Basketbol turnuvasında Erzurum bölge şampiyonu oldu. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynanan finallerde Erzurum şampiyonluk ipini göğüslerken, Iğdır ikinci Ağrı ise üçüncü oldu.

Çakmur kupa verdi kutladı

Turnuvanın toplu ödül töreni Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı. Ödül töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bir konuşma yaptı.

Sporun dostluk ve kardeşlik ruhu kapsamında yapıldığını belirten Çakmur, Bölge şampiyonasının fair-play ruhu içinde yapılıp tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, "12 ilden gelen takımları 5 gün boyunca şehrimizde konuk ettik. Gençler, hem Spor yapma şansı yakalarken, hem de şehrimizi gezip görme ve tanıma şansı buldular. Bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine gidecek olan takım ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile Bakanlığımız Gençlik Lideri Temsilcileri Melike Çiftçi ve Pelin Boztaş tarafından turnuvada dereceye giren takım ve sporcuların madalya ve kupaları verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Gençlik Bölge Finalleri sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen Gençlik Bölge Finalleri sona erdi - Son Dakika
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