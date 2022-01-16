Esenler Erokspor: 1-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Eren Özçelik (xx), Recep Korkmaz (xx)KARIŞIYAKA: Yusuf (x) – Ertuğrul (x), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (x), Fatih Ergen (xx), Mustafa Aşan (x), Abdülkadir (xxx), Samican (x) (Dk. 61 İhsan Furkan x), Namık Barış (xx) (Dk. 89 Caner), Can (xx) (Dk. 72 Fatih Taşdelen xx)ESENLER EROKSPOR: Ercüment (xx) – Cenk (xx), Taygun (xx), Alper (xxx), Abuzer Gaffar (xxx), Hüseyin (xx), Muharrem (xxx), Aziz Kızılgün (x) (Dk. 77 İlker xxx), Mehmet (xx), Talha (x) (Dk. 66 Yavuz xx), Aziz Aksoy (xx)GOLLER: Dk. 70 Abdülkadir ( Karşıyaka ), Dk. 83 Abuzer Gaffar, Dk. 90+3 İlker ( Esenler Erokspor)SARI KARTLAR: Cenk, Fatih Ergen, Ertuğrul (Karşıyaka), Cenk (Esenler Erokspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Aziz Kızılgün (Yedek kulübesinde) (Esenler Erokspor), Dk. 85 Fatih Ergen (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Karşıyaka, evinde zirve takipçisi Esenler Erokspor'a öne geçtiği maçta son dakika golüyle 2-1 mağlup olarak devreye kötü başladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1595 taraftarının maç boyunca büyük destek verdiği Kaf-Kaf, 70'inci dakikada en skorer ismi Abdülkadir'le öne geçti. Erokspor, 83'üncü dakikada Abuzer Gaffar ve 90+3'üncü İlker'in golleriyle galibiyete uzandı.Bu arada 82'nci dakikada oyundan çıkan Esenler Eroksporlu Aziz Kızılgün, yedek kulübesinde hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Karşıyakalı Fatin Ergen de, 85'inci dakikada Erokspor'un golüne itirazlarını sürdürünce üst üste 2 sarı kartla oyundan atıldı.Ligde galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Karşıyaka, şampiyonluk yarışında havlu attıktan sonra bu yenilgiyle 21 puanda kalıp Play-Off hattının da 9 puan gerisine düştü.Ara transfer döneminde transfer yasağını sezon başında olduğu gibi geçici olarak kaldırarak şimdiye kadar 4 takviye yapan Karşıyaka'nın yenilerinden santrfor Can Muhammet Vural ve ön libero Fatih Ergen ilk 11'de forma giyerken, santrfor Fatih Taşdelen ikinci yarıda sahaya çıktı. Orta saha Kerem Pala ise yedek bekledi.11'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Abdülkadir'in sağdan ortasında arka direkte Namık Barış'ın volesini kaleci Ercüment kurtardı.24'üncü dakikada konuk ekipten Taygun'un karşı karşıya pozisyonda şutu auta çıktı.37'nci dakikada Karşıyaka'da Abdülkadir'in ara pasıyla ceza sahasına giren Can'ın bekletmeden şutu direğin yanından az farkla auta çıktı.İlk yarı golsüz bitti.70'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Abdülkadir, ceza sahasına girerek aşırtma bir şutla kaleciyi avladı; 1-0.82'nci dakikada oyundan çıkan Esenler Eroksporlu Aziz Kızılgün, yedek kulübesinde hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.83'üncü dakikada skor eşitlendi. Alper'in ara pasıyla ceza alanına giren Abuzer Gaffar, kaleci Yusuf'u avladı: 1-1.85'inci dakikada Karşıyakalı Fatin Ergen, Erokspor'un golüne itirazlarını sürdürünce üst üste 2 sarı kartla oyundan atıldı.

90+3'üncü dakikada konuk ekip galibiyet golünü de buldu. Alper ceza sahasına taşıdığı topu arka direkte İlker'e çıkardı, İlker dokunup skoru belirledi: 1-2.

- İzmir