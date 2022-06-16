Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı

16.06.2022 17:03

Fenerbahçe'nin PSV'den kadrosuna kattığı Bruma, kendisi sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye resmen imza attı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı duyurdu.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir transferi daha resmen bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı PSV'den Bruma'yla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son Dakika: Çubuklu formayı giydi! Bruma resmen Fenerbahçe'de

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Çubuklu formayı giydi! Bruma resmen Fenerbahçe'de

"JESUS İLE ÇALIŞACAK ŞANSLIYIM"

Bruma, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Bu ligi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum, çok büyük bir kulüp. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Son Dakika: Çubuklu formayı giydi! Bruma resmen Fenerbahçe'de

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar. Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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