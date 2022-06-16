Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı

16.06.2022 08:42

Eski milli futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın son Instagram paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı. Uzun saçlı haliyle dikkat çeken Sercan, yaptığı paylaşımda yeni stili ve yazdığı söz dikkat çekti: "Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki"

Survivor 2020 sezonunda yarışıp gösterdiği yarışma performansıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu, bu sezonda Survivor All Star'da kendisine yer buldu. Yarışmanın favorilerinden olarak gözüken Sercan Yıldırım elendikten sonra sakin bir yaşam tarzına büründü. Instagram'da paylaştığı fotoğrafında yeni stilini ve hayat felsefesini aktaran Yıldırım, sosyal medyada çok konuşuldu.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı
Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı

BURSASPOR'DA ŞAMPİYON OLDU

Yıldızı Bursaspor'da parlayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla da adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım'ın kariyerinde Sivasspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda bulunuyor.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı
Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı
YORUMLAR
500
Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı Fenomen Bilal Hancı, evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı Zuckerberg üzgün: Giphy konusunda köşeye sıkıştı! Zuckerberg üzgün: Giphy konusunda köşeye sıkıştı!

Survivor All Star, Sercan Yıldırım, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı
08:54 Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 09:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement