Ethem Örgev Karşıyaka\'ya Veda Etti

3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev (20), yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Geçen sezon bahis soruşturması sonrası kulüplere tanınan hakla amatör olarak Cumayeri Belediyespor'dan transfer edilen genç savunma oyuncusu yeşil-kırmızılı formayla 2 lig maçında görev yapmıştı.

'Karşıyaka formasını giymek benim için büyük bir onurdu' diyen Ethem, "Bu büyük camianın bir parçası olmak, armayı taşımak ve sahada savaşmak unutulmaz bir deneyimdi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler. Karşıyaka her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak" dedi.

Öte yandan Karşıyaka deplasmanda hazırlık maçında Somaspor'u Selim ve Efe'nin golleriyle 2-0 yendi.