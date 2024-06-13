EURO 2024 Almanya'da başlıyor - Son Dakika
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EURO 2024 Almanya'da başlıyor

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), yarın Almanya - İskoçya maçıyla başlayacak. 10 şehirde gerçekleştirilecek olan turnuvada 24 takım mücadele edecek ve toplamda 51 karşılaşma oynanacak. Açılış maçı Almanya ile İskoçya arasında oynanacak ve final maçı 14 Temmuz'da Berlin'de yapılacak.

13.06.2024 11:53
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarın başlıyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın oynanacak Almanya - İskoçya mücadelesiyle başlayacak. 10 şehirde düzenlenecek şampiyonaya; Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak. 24 takımın mücadele edeceği turnuvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 31 gün sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek.

AÇILIŞ MAÇI ALMANYA İLE İSKOÇYA ARASINDA OYNANACAK

Turnuvanın açılış maçında yarın A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Münih'teki Allianz Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Clement Turpin'ın yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIM'IN İLK MAÇI 18 HAZİRAN'DA

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak. Turnuvadaki ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan'a karşı çıkacak Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmayı Almanya'nın Dortmund kentinde oynayacak. Gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü yine Dortmund'da Portekiz'e karşı oynayacak Ay-yıldızlılar, üçüncü karşılaşmasında ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma Hamburg'da oynanacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan EURO 2024'te Türk hakem Halil Umut Meler de düdük çalacak. Turnuvadaki tek Türk hakem olan Halil Umut Meler, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecekken, VAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak.

EURO 2024'TE TOPLAMDA 51 KARŞILAŞMA OYNANACAK

EURO 2024'te 24 takım mücadele edecek ve toplamda 51 karşılaşma oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, bir üst tura yükselecek. 26 Haziran'da bitecek grup maçlarının ardından son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu ise 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

EURO 2024'te gruplar ve mücadele edecek takımlar şu şekilde:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Hollanda, Fransa, Polonya, Avusturya

E Grubu: Ukrayna, Slovakya, Belçika, Romanya

F Grubu: Portekiz, Çekya, Gürcistan, Türkiye

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Almanya'da başlıyor - Son Dakika

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