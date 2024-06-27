EURO 2024'te Süper Lig'den 6 yabancı futbolcu son 16 turunda mücadele edecek - Son Dakika
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EURO 2024'te Süper Lig'den 6 yabancı futbolcu son 16 turunda mücadele edecek

EURO 2024\'te Süper Lig\'den 6 yabancı futbolcu son 16 turunda mücadele edecek

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen 13 yabancı futbolcudan 6'sı, milli takımlarıyla son 16 turunda mücadele edecek. Romanya, Belçika ve Slovenya milli takımlarında forma giyen futbolcular, Süper Lig'deki takımlarının formasını giyerek çeyrek finale çıkmak için mücadele edecekler. Diğer yedi futbolcu ise grup aşamasında elendi. Şampiyonada üç futbolcu gol atarken, iki futbolcu ise süre alamadı.

27.06.2024 11:39
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen 13 yabancı futbolcudan 6'sı, milli takımlarıyla son 16 turunda mücadele edecek.

Son 16 turuna yükselen Romanya'da 4, Belçika ve Slovenya kadrosunda 1'er futbolcu Süper Lig ekiplerinin formasını giyiyor.

Gaziantep FK'den Florin Nita ve Deian Sorescu, Trabzonspor'un Gaziantep FK'den yeni transferi Denis Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau Romanya ile yollarına devam ediyor. Trabzonsporlu Thomas Meunier Belçika, Alanyasporlu Jure Balkovec de Slovenya ile çeyrek finale çıkmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig'den 4 oyuncunun formasını giydiği Romanya son 16 turunda Hollanda ile eşleşti. Thomas Menuier'in kadrosunda bulunduğu Belçika ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Jure Balkovec'in ülkesi Slovenya ise Portekiz ile çeyrek finale kalmak için sahaya çıkacak.

Yedi futbolcu son 16'yı göremedi

Süper Lig ekiplerinin formasını giyen 7 futbolcu ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Fenerbahçe forması giyen Hırvatistan'dan Dominik Livakovic, Sırbistan'da Dusan Tadic ve Polonya'dan Sebastian Szymanski ile Beşiktaş'tan Arnavut oyuncu Ernst Muçi, RAMS Başakşehir'den Polonyalı Krzysztof Piatek, Sivasspor'un Arnavut oyuncusu Rey Manaj ve Antalyapor'dan Polonyalı Adam Buksa son 16'yı göremedi.

Üç futbolcu gol sevinci yaşadı

Şampiyonada, Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş ile Polonya forması giyen RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek ve aynı ülkeden Antalyasporlu Adam Buksa birer kez fileleri havalandırdı.

Denis Draguş, Romanya'nın Ukrayna'yı 3-0 mağlup ettiği, Krzysztof Piatek, Polonya'nın Avusturya'ya 3-1 kaybettiği, Adam Buksa da Polonya'nın Hollanda'ya 2-1 yenildiği mücadelede gol atmayı başardı.

İki futbolcu süre alamadı

Süper Lig'de forma giyen iki futbolcu, aday kadrolarında yer aldıkları milli takımlarda 3 maçta da süre alamadı.

Belçika forması giyen Thomas Meunier ve Konyasporlu Alexandru Cicaldau, grup maçlarında sahaya çıkamadı.

Alanyasporlu Jure Balkovec ise Slovenya'da sadece 3 dakika süre bulabildi.

Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Gaziantep'in Rumen kalecisi Florin Nita, 3 maçta da 90'ar dakika forma giyen isimler oldu.

FutbolcuKulübüÜlkesi

Dominik LivakovicFenerbahçeHırvatistanElendi
Dusan TadicFenerbahçeSırbistanElendi
Sebastian SzymanskiFenerbahçePolonyaElendi
Florin NitaGaziantepRomanyaSon 16 turu
Deian SorescuGaziantepRomanyaSon 16 turu
Denis DraguşGaziantepRomanyaSon 16 turu
Rey ManajSivassporArnavutlukElendi
Ernest MuçiBeşiktaşArnavutlukElendi
Thomas MeunierTrabzonsporBelçikaSon 16 turu
Adam BuksaAntalyasporPolonyaElendi
Krzysztof PiatekBaşakşehirPolonyaElendi
Alexandru CicaldauKonyasporRomanyaSon 16 turu
Jure BalkovecAlanyasporSlovenyaSon 16 turu

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024'te Süper Lig'den 6 yabancı futbolcu son 16 turunda mücadele edecek - Son Dakika

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