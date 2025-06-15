Eyüpspor'da Selçuk Şahin Dönemi Başladı - Son Dakika
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Eyüpspor'da Selçuk Şahin Dönemi Başladı

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15.06.2025 18:11
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Eyüpspor\'da Selçuk Şahin Dönemi Başladı
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Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı; hedef, geçen yıldan daha iyi olmak.

- Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin:

"Daha doğru kararın buraya odaklanmak olduğuna karar verdik"

"Tek hedefimiz, Eyüpspor'u geçen seneden daha iyi noktaya getirmek"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız:

"Berke'yi şu anda satmıyoruz"

"Selçuk Şahin ile inşallah yeni bir hikaye yazacağız"

İSTANBUL - Eyüpspor, Teknik Direktör Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Şahin, A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevine devam etmeyeceğini belirtirken, hedefinin ise Eyüpspor'u geçtiğimiz seneden daha iyi noktaya getirmek olduğunu söyledi.

Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin dönemi başladı. Kemerburgaz'da bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Asbaşkan Fatih Kulaksız, Teknik Direktör Selçuk Şahin ve basın toplantıları katıldı.

Toplantıda konuşan Fatih Kulaksız, "Eyüpspor, biz göreve geldikten sonra gerek sportif anlamda, gerek kurumsallaşma noktasında ülke futbolunun yükselen değeri. İnşallah bu bayrağı her geçen gün daha ileriye doğru taşıyacağız. Yeni teknik direktörümüz Selçuk hocamızla birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah yeni bir hikaye yazacağız. Kulüp olarak bu anlamda vizyonumuz Selçuk hoca gibi, Arda hoca gibi genç, idealist, hedefleri olan hocalara bu şansı verip, onları bizlerden daha iyi yerlere yükselmesine aracı olmak ve ülke futboluna teknik adam olarak uzun hizmet edeceği hikayenin başlangıcı olmak istiyoruz. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin'in, A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevine devam etmeyeceğini açıklayan Kulaksız, "Milli takım bizim içi hassas nokta, kırmızı çizgimiz. Milli takım, bir hocanın boşta kalan zamanında çalışacağı bir ortam değil. Milli takım hocaları tam zamanlı milli takıma odaklanması gerekiyor. Biz hocamızla yaptığımız konuşmada o hassasiyeti gözettiğimiz için ayrılmanın en doğru karar olacağını düşünerek hareket ettik. O anlamda doğru da yaptığımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekonomik anlamda satışıyla katkı verecek, genç oyuncuları tercih edeceğiz"

Gelecek sezon hangi statta oynayacaklarıyla ilgili gelen soruya Fatih Kulaksız, "Kasımpaşa ile görüşmemiz olacak. Kasımpaşa'da oynama isteğimiz, arzumuz var. Kasımpaşa sahibi Turgay Ciner Bey o noktada bize yardımcı olursa, böyle bir istediğimiz olacak" diye cevap verdi. Transfer politikalarına göre transfer yapacaklarını belirten Kulaksız, "Geçen sezona nazaran yaş ortalamamızı düşürüp, özellikle ekonomik anlamda satışıyla katkı verecek, genç oyuncuları tercih etme düşüncedeyiz. Bazen transferin sonu fırsat transferleri de olabiliyor.

"Berke'yi şu anda satmıyoruz"

Adı transferle ilgili çok anılan milli kaleci Berke Özer hakkında da konuşan Fatih Kulaksız, "Berke, hocamız da milli takımdan oyuncusu. ABD kampında hocam, Berke'nin takımda kalmasıyla ilgili görüşme yaptı. Biz de Berke ile devam etme taraftarıyız. Çünkü beklentilerimizi karşılayacak transfer teklifi gelmedi. Berke'den de beklentimiz oldukça yüksek. Şu anki planlamada daha değerli, daha başarılı, daha iyi konuma getirip, satış sürecini ertelemiş durumdayız. Berke'yi şu anda satmıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Eyüpspor olarak, hocamızdan bonservis kazanma beklentimiz de var"

Selçuk Şahin ile 3 yıllık bir anlaşma yaptıklarını aktaran Kulaksız, "Hedefimiz 3 yıl içinde hem Eyüpspor'u daha iyi bir noktaya taşıyıp, hocamızın da burada gelişimini sağlamak. 3 yıl olmasını biz istedik. Eyüpspor olarak, hocamızdan bonservis kazanma beklentimiz de var, o yüzden süreyi maksimumda tuttuk" dedi.

Selçuk Şahin: "Tek hedefimiz, geçen seneden daha iyi noktaya getirmek"

Sözlerine Babalar Günü'nü kutlayarak başlayan Selçuk Şahin, "Özel günde imza atmak güzel tesadüf oldu. Değerli başkanımız Murat Özkaya'ya, Fatih Kulaksız'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve değerli hocam Vincenzo Montella'ye teşekkür ederim. Kendilerinin burada olmamdaki katkıları yüksek. Eyüpspor'dan teklif geldiğinde heyecanlandım. Çünkü ligi 6. Bitirmiş, oyun felsefesi olan, kültürü olan bir kulüp. Kendi felsefeme de uyduğunu düşünerek, bu görevi çok rahat bir şekilde kabul ettim. Burada olduğum için gururlu ve mutluyum. Çünkü geçen sene ligde başarılı olmuş, Avrupa'nın kapısından dönmüş bir takımın sorumluluğunu kendi adıma mutluluk verici bir olay. Aldığımız bayrağı ileriye nasıl taşırız, onun yarışında olacağız. Ben ve ekibim, geçen seneden daha iyi nasıl yaparız diye çalışacağız. Çok önemli ve güzel bir kulüp. Saha içi ve daha dışı olan bir kulüp. Çok güzel tesisimiz var. Eyüpspor'un sadece saha içinde kalma çabası, oyunu düşünen, oyun hakkında konuşan, saha dışını bu işe katmayan, bu oyunu insanlara sevdirmeye çalışan bir oyun felsefesi var. Bana da uyan bir felsefe olduğu için çok mutlu olacağım bir yer. İnşallah hikayemiz güzel olur. İnşallah süreç boyunca da başarılı oluruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tek hedefimiz, geçen seneden daha iyi noktaya getirmek. Arda hocaya da teşekkür ederim. Oyun kültürü bıraktı bu kulüpte. Arda hocanın da katkısı unutmamak lazım. Arda hocayla görüştüm. Sezon içinde de görüşeceğiz, oyuna aynı bakan insanlar olarak, birbirimize desteği olacaktır" diye konuştu.

"Daha doğru kararın buraya odaklanmak olduğuna karar verdik"

Milli takımdaki görevine devam etmeyeceğini ifade eden Şahin, "Bu konuyu konuştuk. Daha doğru kararın buraya odaklanmak olduğuna karar verdik. Çok büyük bir camianın sorumluluğunu alıp, milli takım görev verilirse her zaman her şartta orada olmak önemli ve değerli. İkiye de bölünmemek, oraya da, buraya da odaklanmak zor olabilirdi. Bu süreci tamamen buraya odaklanarak geçirmek gerektiğinin daha doğru olduğunu düşündük ve öyle karar verdik" şeklinde konuştu.

"Bunu başaracak kaliteli bir kadroyu kurma amacımız var"

Hedefinin geçtiğimiz sezonun üzerine çıkmak olduğunu vurgulayan Selçuk Şahin, "Geçen senenin üzerine çıkmak. Eyüpspor, çok başarılı bir sezon geçirdi. Kadro planlamamız yapılıyor. 3-4 gündür buradayım, oyuncu izledik. Transfer yapacağız. Kafamdaki oyuna uygun oyunculara odaklandık. Ekibimizin çok geniş oyuncu listesi var. Zamanımız var ama kampa yetiştirmek istiyoruz. Biz bunu başaracak kaliteli bir kadroyu kurma amacımız var. Başkanlarımız desteği her zaman var. Onu başaracak karoyu kuracağımızı düşünüyorum" dedi.

İmza töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor'da Selçuk Şahin Dönemi Başladı - Son Dakika

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