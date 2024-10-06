Fatih Tekke: 1 Puanı Hak Ettik - Son Dakika
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Fatih Tekke: 1 Puanı Hak Ettik

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Alanyaspor Teknik Direktörü Tekke, Galatasaray maçında 1 puanı hak ettiklerini belirtti.

06.10.2024 22:19
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Fatih Tekke: 1 puanı hak etmiştik

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - ALANYASPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "70-75'e kadar en kötü 1-0 geride götürürsek puan ya da puanlar alabilirdik. Serdar'ın kaçırdığı var. Balkovec'in frikiği var. 1 puanı hak etmiştik"dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmada gösterdikleri performansla en azından 1 puanı hak ettiklerini ifade eden Fatih Tekke, "Güçlü kadrolara bu tip ambiyanslarda iyi oynamanız ve Galatasaray'ın kötü oynaması lazım demiştim. Maçın ilk bölümünde ön alan baskılarımız gayet iyiydi. Direkt hücumlar çalışmıştık bunda başarılı olduğumuz söylenemez. Galatasaray'a karşı sahasında yüzde 80-90 başarılı olduk. Kazandığımız toplarda başarısızdık. 70-75'e kadar en kötü 1-0 geride götürürsek puan ya da puanlar alabilirdik. Serdar'ın kaçırdığı var. Balkovec'in frikiği var. 1 puanı hak etmiştik. Bu da bizim için olumlu. Puanlara ihtiyacı olan bir takımız. Hedefimiz ilk yarıya kadar takımı taşımak. Ligde kalmak için o hattın üstünde olmak. Ne yapmak istediği net belli olan bir takım. Puan alabilirdik. Bugün Galatasaray'a zor bir maç oynattık. Bu da bizim özgüvenimiz açısından önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

'20 SENEDİR HERKES BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR'

Türk futbolunda büyük takımlarla, Anadolu takımları arasında makasın nasıl kapanacağı yönünde gelen soru üzerine Fatih Tekke, "20 senedir herkes bir şeyler söylüyor. Değişen bir şey yok. Cevap vermenin bir anlamı da yok. Bu işin ekonomik tarafı var. Biz Anadolu takımları 5-10 milyon Dolar bütçesi olan takımlar. Oyuncu transferinde seçeneklerimiz aşikar. Bizim için durum çok daha ciddi. Öncelikle kalma mücadelesi veriyoruz. Organize takım, kompakt bir takım ne yapmak istediği bir takım Alanyaspor. Oyunculardan memnunum. 4 büyüklerde maliyetler, Avrupa'da oynadığımız maçların şekline bakmak lazım. Orada daha çok zorlanıyoruz. Sadece tabela üzerinden eleştiri veya övgü olduğu için bunu değiştirecek olan önce yönetenler sonrasında teknik adamlar" yanıtını verdi.

'İKİNCİ YARI KENDİ OYUNUMUZA DÖNDÜK'

Galatasaray'ın iyi bir geçiş takımı olduğunu söyleyen Tekke, "Galatasaray'ın en büyük silahlarından birisi geçiş takımı olması ve ön alan baskını iyi yapması. Geçiş yememek için oynadık. Özellikle ön alan baskısını devam ettirmemiz gerekiyordu. Arkaya atılan bir pas ve gol oldu. İkinci yarıda kendi oyunumuza döndük. Fiziksel olarak düşeceğini düşündük. Düştü de açıkçası. İstatistikler tam olmasa da ne yapılmak istediğini gösterebilir. Her maça ayrı planlarımız oluyor. Oyunlarımızı geliştirmek için birçok şey yapıyoruz. Ön tarafta problemimiz var" diye konuştu.

'BU AMBİYANSLARDA SAKİN KALMANIZ LAZIM'

Alanyaspor'un son dakikalarda kazandığı bir serbest vuruşunun ardından yapılan hata sonrasında kenarda sinirlenmesi sorulan Fatih Tekke, "Bu işin duygu tarafı var. Oyunun çoğu anında bunu kontrol edemez. Acele ya da hızlı, bu tip ambiyanslarda sakin kalmanız lazım. Cepheden değil kenardan orta yapalım diye konumlandırdım. Ben de orada kızdım" diyerek konuşmasını tamamladı.

Fatih Tekke: 1 Puanı Hak Ettik
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fatih Tekke: 1 Puanı Hak Ettik - Son Dakika

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