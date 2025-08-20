Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Özverili Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Özverili Destek

Fatih Tekke\'den Trabzonspor\'a Özverili Destek
20.08.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekke, Trabzonspor'a olan borcunu ve takımın gelecek hedeflerini TSYD ziyaretiyle dile getirdi.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Tekke, "En zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım. En kaotik durumda geldik. ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, basın mensupları ile sohbet etti. Tekke, Trabzonspor'un başarısı için çok çalıştığını belirterek, "Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay oldu, 20-25 yılın herkesin yorumuna binaen, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım. En kaotik durumda geldik. ve bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı. Yaşadığımız süreç de aynı. Bu sadece benim için de değil kendi evlatlarınıza, arkadaşlarınıza, değerleri anlamaya çalışmak önemli. Bu işin doğallığında beraber hareket edelim. Trabzonspor için bunlar. Yapabilir miyiz, evet. Kolay mı? Zor. Ama yapabiliriz" diye konuştu.

Türk futbolunda her takımın sabıra ihtiyacı olduğunu söyleyen Tekke, "Sabırsız olan sadece biz değiliz, ülke futbolu, ülke insanı sabırsız bence. İyi taraflarımız da var, biraz da eksik taraflarımız var. Sağlığım bozulmazsa, Allah nasip ederse 1,5 yılı burada geçirebilirsek, çok şey yapmış olacağız. Beraber yapabiliriz. Sonuç ne olursa şampiyonluk da olabilir zor ama yapabiliriz. Ama bu sadece hocayla olacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

GENÇ OYUNCULARIN TRANSFERİ

Transferde genç yabancı oyuncuları kadroya katmalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Tekke şöyle konuştu:

"Transferde 'hadi gidelim, böyle oyuncular alalım' biz böyle bakmıyoruz. Herhalde bir önceki yaptıklarımız Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto, bunlar 22 yaş altında. 2 sene bir arada oynadıklarını düşündüğünüzde araya da kalite abi katarsak, oyun karakteri ve hatta savunmacıysa savunma ortaysa orta, hücumsa hücum gibi mevki fark etmeksizin takımın oyun kalitesi çok artacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu harcamaları ve sürekliliğinin olmayacağını düşündüğünüzde iki sene sonra inşallah ömrümüz yeter bize herhalde burada bu takımı kurduğumuz için dua ederler."

'NWAKAEME HEP SAHADA OLMAK İSTİYOR'

Tekke, Anthony Nwakaeme'nin uzun süre sahada oyunda tutulmasına ilişkin eleştirilere de "Anthony Nwakaeme Trabzonspor'u seviyor, biz de onu seviyoruz. Tony, bizim takımımızda topu ayağında tutma becerisi en yüksek oyunculardan bir tanesi. Onun bu özelliği saha içi yerleşimimizi kolaylaştırıyor. Sakatlandığı maçta da bunu gayet iyi yapıyordu. Kendisiyle sakatlandığı pozisyon öncesi konuştum. Kendisini oyundan alabileceğimi söylememe rağmen devam etmek istediğini ifade etti. Oyunun bazı bölümlerinde topu tuttuğunda sete oturma dediğimiz, baskıyı kıracak dediğimiz anlar var, bir anı bile bize katkı yapabilir, öyle oyuncumuz bizim Nwakaeme. Hep sahada olmak ve oynamak isteyen bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük" yanıtını verdi.

Ziyaret sonrasında teknik direktör Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a TSYD yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Selçuk Kılıç da Tekke'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Özverili Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:11:40. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Tekke'den Trabzonspor'a Özverili Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.