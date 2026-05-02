Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Fatih Tekke\'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız
02.05.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kırmızı karttan sonra teknik adamlık hayatında ilk kez kaos istediğini belirterek, bundan da 1 puan çıktığını söyledi. Şampiyonluk hakkında konuşan deneyimli hoca, ''Kastım şu; şampiyon olabilir miydik, olabilirdik gibi gözüküyor. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyler, hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Ama bu hakemlerle imkansız'' dedi.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda hem oyun hem de bireysel performans anlamında beklenen seviyenin altında kaldıklarını belirten Tekke, ikinci yarıda ise takımın reaksiyon gösterdiğini söyledi.

''10 KİŞİ KALDIK AMA POZİSYON VERMEDİK''

Kırmızı kart sonrası takımının mücadele gücünden bahseden Tekke, "Kırmızı karttan sonra belki de teknik adamlık hayatımda ilk kez ‘kaos’ istedim. Bundan da 1 puan çıktı. Göztepe gibi dinamik bir takıma karşı 10 kişiyle neredeyse pozisyon vermedik diyebiliriz. Bu anlamda oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele çok değerliydi. 1 puanı bardağın dolu tarafı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

''İKİNCİLİĞİ TAKİP EDİYORUZ''

Lig hedeflerine de değinen Tekke, "İkinciliği takip ediyoruz ama üçüncülüğü garantiledik. Bu tablo bir taraftan çok olumlu. Bütün bu koşullarda bu kadronun yaptıkları çok değerli. Önümüzde Beşiktaş maçı ve yarı finalde Gençlerbirliği karşılaşması var. Eksiklerimiz var, zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK AMA BU HAKEMLERLE..."

Fatih Tekke, "Sezon boyunca eksikleri yaşadık. Konuştuk, söyledik. Bazen orta sahada yaşadık. Bu sene özelinde söylemem gereken; ön hattan özellikle bazı mevkilerden istediğimizin altında performans aldık. Koşullar ve gerçekçi durumlar var, kolay değil. Bu seneyi daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Bu taraftarımıza tekrar bir umut verdi. Bu çok önemli. Kızgınlıkla eleştiriyorlar, önemli değil. Kastım şu; şampiyon olabilir miydik, olabilirdik gibi gözüküyor. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyler, hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Ama bu hakemlerle imkansız. Bu sene çok çok iyi iş çıkardık. Şimdi Beşiktaş maçına kadar dinleneceğiz ama birinci hedef yarı finali geçmek." açıklamasını yaptı.

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

"YENİDEN YAPILANMA UMUT VERDİ''

Takımın geleceği adına önemli mesajlar veren Tekke, "Yeniden yapılanmaya giden bir kadronun insanlara umut vermesi, o umudu yeşertecek noktaya gelmesi çok önemliydi. Bunları iyi değerlendirip doğru adımlar atmamız gerekiyor. Futbol kamuoyuna birçok şey verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

''HAKEM KARARLARINDAN RAHATSIZIM''

Hakem yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekke, doğrudan eleştiri yapmak istemediğini ancak yaşananlardan rahatsız olduğunu belirterek, "Bu tip kararları başka stadyumlarda veremiyorlar ama burada veriyorlar. Hakemleri yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyans olsa belki bu hatalar olmayacak. VAR niye var o zaman? Pina hakeme hareket yaptı deniyor. İzleyin başka yerde 50 tane var. Pina yok. Mustafa yok. Beşiktaş maçında ne oynayacağız. Sakin kal diyor 4. Hakem tabi sakın kalalım akşama uyuyamayan bizleriz" şeklinde konuştu.

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

''ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KABUL ETMİYORUM''

Hedeflerinin her zaman daha yukarısı olduğunu vurgulayan Tekke, "Ben üçüncülüğü kabul ediyor muyum? Hayatımda ikinciliği bile kabul etmedim. Ben kazanmak istiyorum. Oyun böyle değil, hayat böyle değil. Gerçekleri söyleyince herkes bir şey söylüyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

23:38
İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
23:32
Yüksel Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray’a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
21:58
Galatasaray’a Samsun’da soğuk duş Fenerbahçe ile puan farkı 4’e indi
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi
21:51
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
21:14
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
21:10
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
20:48
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
18:48
Burger King Tarabya şubesinde “ayrımcılık“ iddiası Tepki yağıyor
Burger King Tarabya şubesinde "ayrımcılık" iddiası! Tepki yağıyor
18:08
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi
18:00
Polonya Başbakanı Tusk: “NATO En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir“
Polonya Başbakanı Tusk: "(NATO) En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 00:21:44. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.