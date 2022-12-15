Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım! Futbola duyduğu özlemi gösterdi - Son Dakika
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Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım! Futbola duyduğu özlemi gösterdi

15.12.2022 20:38
Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım! Futbola duyduğu özlemi gösterdi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futboldan uzak kalan Fatih Terim, Katar'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Terim, futbola duyduğu özlemi yaptığı açıklamayla göstermiş oldu.

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim, futbola olan hasretini Katar'da giderdi. Dünya Kupası için ailesiyle Katar'a giden Terim, eski dostlarıyla buluştu.

KATAR'I ÖVDÜ

Terim, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın beklentilerin üzerine çıktığını ifade etti. Eski dostlarıyla olan fotoğraflarını bu paylaşıma ekledi.

Ağzını bıçak açmayan Fatih Terim'den ses getiren paylaşım

"86'DA MEKSİKA'DA BAŞLADI MACERAM"

Fatih Terim Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "86'da Meksika'da başladı Dünya Kupası maceram… O günden beri katıldığım her turnuvada, sadece futbolu değil; insanı, ülkeyi, kültürü ve organizasyonu izledim. Anladım ki önyargılarımızdan, ezberlerimizden daha önemlisi, değişimin kendisi ve neredeyse kusursuzca yapılabilen organizasyonmuş. Yoğun liglerin ve kupa finallerinin ardından 40 derece sıcaklıklar yerine Kasım- Aralık'ta da Dünya Kupası olurmuş. Katar sanıldığının aksine beklentinin üzerinde bir işe ve disiplinli bir organizasyona imza atabilirmiş. Futbol, sadece belli ülkelerin ve coğrafyaların değil, dünyanın sporuymuş. Favori takımlar değil, sürpriz ülkeler de buradayız mesajı verebilirmiş. En önemlisi bir Dünya Kupası'nı daha geride bırakırken; oynaması, yönetmesi, izlemesi, tanıklık etmesi en keyifli anların hepsinde futbol varmış" ifadelerini kullandı.

Ağzını bıçak açmayan Fatih Terim'den ses getiren paylaşım
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