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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler - Son Dakika

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler

08.12.2021 21:11

Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak. Zorlu maç öncesinde Fatih Terim yaptığı açıklamada Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili suskunluğunu bozarak, "Benim son atıldığım maç, ben alkıştan atıldım. Önce çizgiye bastık. Sonra alkıştan atıldık. Alkış ne zaman? 15-20 kişinin bizim korner çizgisine, sahaya girmesi ilk defa görülmüş bir şey. Teatral kabiliyeti yüksek hakemin. 2 kişi içinden bana sarı gösteriyor. Aklımızla alay mı ediyorsun." dedi.

Avrupa Ligi'nde grup liderliğini hedefleyen Galatasaray, yarın deplasmanda Lazio'yla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçında aldığı cezanın ardından ilk kez kameralar karşısına çıkarken önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"TEKNİK DİREKTÖRLERE BU KADAR UZUN CEZA VERİLMEZ"

"Bu bir meydan okumanın olumlu geri dönüşü. Benden ise bu konular hakkında konuşmam yönünde beklentiler olduğunu biliyorum. Sadece şu kadarını söyleyebilirim; dünyanın hiçbir yerinde bu oyunun en önemli aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar uzun ceza verilmez. Bu kadar ağır men cezaları çıkmıyor.

"İNGİLTERE'DE KİMSENİN CEZA ALDIĞINI GÖRMÜYORUZ"

Uluslararası bir platformda olduğumuzda daha değişik oluyor. Geçen haftalardaki İngiltere'deki büyük maçlarda hocalar arasında olan resmen kavgalar, atışmalar var. Araya girenler var. 1-2 dakika sürüyor. Kimsenin ceza aldığını görmüyoruz. Kimse ceza vermek için yaklaşmıyor olaya. Onlar bizde olsa 5'er 6'şar maç alırdı.

"AVRUPA'DA 8'ER 10'AR MAÇLIK CEZALAR GÖRMÜYORUM"

Saçma sapan bir kural var. Rakip sahada atıldınız, 50 bin rakip seyircinin içine gireceksiniz. Girmezsen 4 maç daha ceza. Avrupa'da 8'er 10'ar maçlık cezalar görmüyorum.

"TEATRAL KABİLİYETİ YÜKSEK HAKEMİN"

Biz kimsenin tolerans görmesini istemiyoruz. Kimsenin yaptıklarının yok sayılmasını da istemiyoruz. Bir olayın sonucuna bakarken, o olayın oralara neden geldiğini iyi bilmek lazım. Benim son atıldığım maç, ben alkıştan atıldım. Önce çizgiye bastık. Sonra alkıştan atıldık. Alkış ne zaman, 15-20 kişinin bizim korner çizgisine, sahaya girmesi ilk defa görülmüş bir şey. Orada olacağına buradasın. Teatral kabiliyeti yüksek hakemin. 2 kişi içinden bana sarı gösteriyor. Aklımızla alay mı ediyorsun.

"50 SENEDİR MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞIYORUM"

Ben hayatım boyunca yaşadığım bir şeyi kimseden gizli yaşamadım. 50 senedir milyonların gözü önünde yaşıyorum. Yaptığıma yaptım diyorum. Beni mazur görün demiyorum. Yahu arkadaşlar, o kadar çok anlatılacak şeyler var ki.

"SON 3 VAR HAKEMİNE BAKIN"

Karagümrük maçında bana ceza veren temsilciyi Hatay maçına, yetmiyor Fenerbahçe maçına veriyorsunuz. Refik Emre diye biri. Abdurrahman Arıcı'ya sormak lazım. Başka kimse yok mu? Son 3 VAR hakemine bakın. Yaşar Kemal, Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek. Kime denk gelmiştir böyle trio. Sanki biz kural bilmiyoruz da her hafta bize kural anlatıyor. Yahu bu VAR hatalar azalsın diye. 6'ye çıktınız, birbirinizle anlaşamıyorsunuz. En kolayı yapmadım, yanlış anlaşıldım demek. Yaptık diyoruz. Hepsinin bedelini ödüyorum. Hiçbirini de unutmam, hiçbir şeyi unutmam!

MÜTHİŞ HAKEM YÖNETİMİ

Marsilya maçından sonra karşılaşmanın hakemi için ne dedim? Müthiş hakem yönetimi, müthiş hakem iletişimi dedim. Marsilya'da bize verilen penaltı mıydı, hayır. Dokunmamış bile Kerem, yanlış karar. Bir şey söylemedik mi? Yeri gelince herkese söylüyoruz. Neden? Onların sizi dinleyip size değer vermesi. Şimdi önemli olan bu. Herkes hata yapıyor. Biz yapmadık mı? Orada bir sıkıntı yok."

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler

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Son Dakika Spor Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler - Son Dakika
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