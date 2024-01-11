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Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı - Son Dakika
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Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı

Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

11.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:08
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Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Panathinaikos bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GÖZLER RÖVANŞ MAÇINDA

Karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

SAMET AKAYDIN'I DOĞRULADI

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı. 29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi" dedi.

"OLUMLU VEYA OLUMSUZ HABER ALACAĞIZ"

Transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Fatih Terim "En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.

"KARAR VERMEDİK"

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından ayrılık haberlerine "Herhangi bir resmi teklif yok. Gidecek oyuncularla ilgili kesin karar vermedik. Şu an hepsi bizim oyuncumuz, berabere çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.

Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
YORUMLAR (1)
  • GÜVEN ERTÜRK: Seçil Erzan davası devam ederken ne çabuk aklınıza yunanistan a gidip bir takımla anlaşmak geldi, hatta yunanistan a yerleşmeyi düşünüyorum bile dediniz..? Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı - Son Dakika
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