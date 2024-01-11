Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı

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Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Panathinaikos bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GÖZLER RÖVANŞ MAÇINDA

Karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

SAMET AKAYDIN'I DOĞRULADI

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı. 29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi" dedi.

"OLUMLU VEYA OLUMSUZ HABER ALACAĞIZ"

Transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Fatih Terim "En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.

"KARAR VERMEDİK"

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından ayrılık haberlerine "Herhangi bir resmi teklif yok. Gidecek oyuncularla ilgili kesin karar vermedik. Şu an hepsi bizim oyuncumuz, berabere çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.