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Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı: 'Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim' - Son Dakika
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Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı: 'Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim'

Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, kendisini ve ekibini taşıyan özel uçakla Atina'ya indi. Terim, Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldiğini vurgulayarak, 'Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, kalbimle de atarım' dedi.

Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı: \'Panathinaikos\'u şampiyon yapmak için geldim\'
27.12.2023 - 15:17,
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Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, "Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, kalbimle de atarım" dedi.

Yunanistan takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, kendisini ve ekibini taşıyan özel uçakla Atina'ya indi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Açıkçası başkanla İstanbul'da görüşmemiz çok da fazla sürmedi. Çünkü hakikaten karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı, karşısındakini mutlu ve onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine çok teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Bunun için ben de fazla düşünmedim, 'Peki' dedim. İki gün evvel öğleden sonra 15.00'te konuşmamız bitti. Bugün saat 18.00'de antrenmanımız var" şeklinde konuştu.

"Yunanistan Ligi'ni çok yakından takip ediyorum"

Yunanistan Ligi'ni takip ettiğini ve bir an önce çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Yunanistan Ligi'ni çok yakından takip ediyorum tabii ki. Gerek Panathinaikos, gerek Olympiakos, gerekse AEK, hepsini takip ediyoruz. İlk yapacağımız iş; bilgi alıp, hemen antrenmanımıza başlayıp, eksiklerimizi tespit etmek. Çok fazla vaktimiz de yok" ifadelerini kullandı.

"Buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim"

Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldiğini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Panathinaikos çok uzun zamandır şampiyon olamıyor diye biliyorum. Tabii, ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, kalbimle de atarım. Panathinaikos'un da benim için böyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama iddialı olmaktan geride kalmayacağız"

Şampiyonluk yarışına dair düşüncelerini dile getiren ve sözleşmenin süresi hakkında da bilgi veren Fatih Terim, "Dört takım arasında süren bir şampiyonluk yarışı var. Rakiplerimiz kaliteli, saygı duyuyoruz. Fakat Panathinaikos olarak biz de uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız, Avrupa'ya hasret kalmışız. Dolayısıyla hedefler çok açık. Açıkçası başkanla aramızda böyle bir diyalog geçti. Gerekirse 6 ay demiştik, şampiyon olmazsak diye. O da 'Hayır' dedi ve 1.5 sene oradan çıktı. Açıkçası gelme sebebim belli, getirilme sebebim belli. Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama iddialı olmaktan geride kalmayacağız. Bu puanı toplayan, geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Ben kaliteli oyuncularımız olduğuna inanıyorum ama onların performansını çok daha yukarı çekme niyetindeyim. Hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yaptığımız işten hepimiz mutlu olacağız, keyif alacağız, dışarıya da keyif vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanımız aradı, çok mutlu olduğunu söyledi ve başarılar diledi"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk havasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden 70 yaşındaki teknik adam, "Suyun öbür tarafındayım. Sağ olsun biraz evvel Cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutlu olduğunu söyledi ve başarılar diledi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu kadar yıllık tarihe, dostluğa sahip, birbirine çok yakın iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım. Şimdi diğerinde görev yapacağım. Gerek milli takımda gerek Galatasaray'da, Yunanistan'a çok geldim, çok da maçlar oynadım. En kısa zamanda eşim de gelecek, beraberce burada kalacağız. İşimize konsantre olacağız. Ben bu güzel dostluk havasının da sürmesinden yanayım. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"İki başarılı hoca olarak gerekeni yapacağız"

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile aynı kulüpte çalışacak olmaları üzerine de konuşan Terim, "Ergin Hocamız (Ataman) ile dün konuştum. Kendisi benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Zaten başarılarını söylemeye gerek yok. Hayat çok enteresan. Ben Fiorentina'yı çalıştırıyorken Ergin Hoca da Siena'da basketbol antrenörüydü. Dün bu aklıma geldi. Bugün de o burada ben Panathinaikos'a geliyorum. Büyük bir tesadüf ama güzel bir tesadüf. İki başarılı hoca olarak gereken şeyi yapacağız, kimse merak etmesin" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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