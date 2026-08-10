Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha - Son Dakika
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Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha

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Fatih Terim, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemiğin ardından yeni videosunda eliyle yeri göstererek dikkat çeken bir göndermede bulundu. Terim, "Ben varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, kişisel YouTube hesabında "Terim Deneyimi" adıyla yayınladığı yeni videoda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in açıklamalarında daha önce karşılıklı söz düellosu yaşadığı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik olduğu değerlendirilen ifadeler dikkat çekti.

"BAZILARININ VARLIĞI MAKAMINDADIR"

Fatih Terim, açıklaması sırasında daha önceki çıkışında olduğu gibi eliyle yeri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım."

DAHA ÖNCE "BURALARDA ZAMAN KAYBETMEYELİM" DEMİŞTİ

Terim ile Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim Dünya Kupası sırasında başlamıştı. A Milli Takım'a yönelik ifadelerinin ardından yaşanan tartışmada Terim, kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermişti.

Tecrübeli teknik adam, "Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasındaki polemiğin ardından Terim'in son açıklaması yeni bir gönderme olarak yorumlandı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ismail akca ismail akca:
    Laf konuştu bal kabağı 6 10 Yanıtla
  • enesaras1905 enesaras1905:
    Yine nokta atışı yaptın sevgili saygı değer hocam kalbimiz seninle ve söylediğin her bir sözün arkasındayız ?????? 10 4 Yanıtla
  • Halil Ozdemir Halil Ozdemir:
    lafı gedigine sokmus Imparator 8 1 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    seçil Erzan’a ne oldu bu arada ? Hiç haberi yapılmıyor her nehikmetse. 4 5 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Terim'e kafa tutmaya başladı 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha - Son Dakika
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