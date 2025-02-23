Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray\'dan alınıp Fenerbahçe\'ye verilecek

Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet futbol başta olmak üzere tüm branşlarda devam ediyor. Galatasaray'ın yüzme branşında kazandığı bir kupanın Fenerbahçe'nin Türkiye Yüzme Federasyonu'na usulsüzlük dilekçesinin ardından sarı-lacivertlilere verileceği konuşuluyor.

SPORCUSUNU USULSÜZ YARIŞTIRAN GALATASARAY DİSKALİFİYE EDİLDİ

Galatasaray'ın 2023 yılında Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkeklerde şampiyon olmasının ardından Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların usulsüz sporcu yarıştırdığını öne sürerek Türkiye Yüzme Federasyonu'na (TYF) itiraz etmişti. Kulislerden edinilen bilgiye göre; Türkiye Yüzme Federasyonu, 4 ay süren soruşturmasını tamamladı. Buna göre TYF, Galatasaray'ın Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığına karar verdi ve sarı-kırmızılılar diskalifiye edildi.

Doğa Çelik

KUPA FENERBAHÇE'YE VERİLECEK

TYF'nin söz konusu kararı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ilettiği kaydedildi. Konuyla ilgili nihai kararı Tahkim Kurulu'nun vereceği ve buradan Galatasaray lehine bir sonuç çıkmaması durumunda kupanın Fenerbahçe'ye gideceği vurgulandı.