Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek - Son Dakika
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Spor

Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

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Fenerbahçe, 2023'te açık yaş erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Galatasaray'ın, Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığı gerekçesiyle Türkiye Yüzme Federasyonu'na itiraz dilekçesi sunmuştu. 4 ay süren soruşturmanın ardından federasyonun Galatasaray'ı diskalifiye ettiği ve kupanın Fenerbahçe'ye verileceği öne sürüldü.

23.02.2025 13:26
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet futbol başta olmak üzere tüm branşlarda devam ediyor. Galatasaray'ın yüzme branşında kazandığı bir kupanın Fenerbahçe'nin Türkiye Yüzme Federasyonu'na usulsüzlük dilekçesinin ardından sarı-lacivertlilere verileceği konuşuluyor.

SPORCUSUNU USULSÜZ YARIŞTIRAN GALATASARAY DİSKALİFİYE EDİLDİ

Galatasaray'ın 2023 yılında Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkeklerde şampiyon olmasının ardından Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların usulsüz sporcu yarıştırdığını öne sürerek Türkiye Yüzme Federasyonu'na (TYF) itiraz etmişti. Kulislerden edinilen bilgiye göre; Türkiye Yüzme Federasyonu, 4 ay süren soruşturmasını tamamladı. Buna göre TYF, Galatasaray'ın Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığına karar verdi ve sarı-kırmızılılar diskalifiye edildi.

Federasyon'dan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Doğa Çelik

KUPA FENERBAHÇE'YE VERİLECEK

TYF'nin söz konusu kararı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ilettiği kaydedildi. Konuyla ilgili nihai kararı Tahkim Kurulu'nun vereceği ve buradan Galatasaray lehine bir sonuç çıkmaması durumunda kupanın Fenerbahçe'ye gideceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği ifade edilmişti. Ancak Galatasaray adına yarışlara katılan Doğa Çelik'in vizesinin 30 Eylül 2022'te bittiği belirtildi. Fenerbahçe, 7 Ekim 2024'teki itirazında, Doğa Çelik'in diskalifiye edilerek Galatasaray'a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun incelemesine göre Doğan Çelik'in 2 yıl içerisinde 17 yarışta yer aldığı ortaya çıktı. Çelik'in, 100 serbest bireysel yarışında bronz madalyasının alındığı öğrenildi. Diskalifiyeler sonucu 264.5 puan ile açık yaş erkeklerde şampiyon olan Galatasaray'ın 60 puanının silindiği, bunun sonrasında Fenerbahçe'ye 10 puan eklendiği ifade edildi. 243 puanla şampiyonayı ikinci bitiren Fenerbahçe 253 puana yükselirken, Galatasaray'ın puanı 204.5'e indirildiği vurgulandı.

Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray\'dan alınıp Fenerbahçe\'ye verilecek

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • bülent C.:
    2010-2011 şampiyonluk kupasıda Fenerden alıp , Trabzon a verilsin nasıl olsa UEFA tarafından tescillendi şike yaptıkları. Hadi adaletli fenerasyon yap yapacağını 109 64 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süper ligin son 5 senesi incelensin glatasarayın kupaları geri alınacaktır 38 35 Yanıtla
  • Nafi aydoğan:
    hahahah geriye dönük araştırılsa cinconun kupası kalmaz şikeden 34 26 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    2011 deki süper liğ şampiyonluk kupasınıda fenerden alıp Trabzon'a verilmesi lazım sayın osmanoğlu öyle demişti ama tff başkanı olunca tırstı çünkü Ali koçun karşısına alamadı aksine dahada samimi oldu fenerli yöneticiler gibi oda G saraya düşman oldu ama şunu unutmasınki türkiyenin en başarılı ve en çok taraftara sahip tek kulübü G saray dır... 10 14 Yanıtla
  • Sk 06:
    işte şike saray ya fetösaray hepsi aynı 11 5 Yanıtla
  • barış özcan:
    Tescillenmiş bir ihlal var ve sırf fanatiklik adı altında olumsuz yorum yapılıyor. Ortada bir haksızlık varsa bu kendi takımınız olunca haksızlık olmuyor mu. Birde her olayı başka bir olaya bağlamayı bırakın artık, kısır döngüye giriyor her konu. 9 2 Yanıtla
  • Balan Guler:
    verin fenevime benden 1 yıldız daha 3 8 Yanıtla
  • 19815530:
    şikesaray 7 2 Yanıtla
  • Sadi KURT:
    üff yapacağın algı habere sokayım 1 3 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bir takımın her şeyi mi şaibe olur yahu.. Ulan gavatsaray yatacak yeriniz yok 2 1 Yanıtla
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