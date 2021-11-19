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"Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar" - Son Dakika

"Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar"

19.11.2021 11:02
"Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "ihtiyati tedbir kararına" nedeniyle ilk gün gerçekleşmeyen seçimi ikinci gün çoğunluk aranmaksızın yaptıklarını hatırlatarak, "Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "ihtiyati tedbir kararına" nedeniyle ilk gün gerçekleşmeyen seçimi ikinci gün çoğunluk aranmaksızın yaptıklarını hatırlatarak, "Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar" dedi.

Eyüp Gözgeç, seçim sürecinde çıkan sorunları ve yeni dönemindeki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Başkan adayı olmak için yeterli delegeyi sağlayamayanların Türk boksuna zarar verecek adımlar attığını savunan Gözgeç, "Türk boksuna zarar verdikleri gibi, federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar. Masraflarımız oldu, otelde delegeler bir gün fazla konaklamak zorunda kaldı. Bunun için de tazminat davası açacağız, yalnız adaya değil, icra müdürüne gerekirse hakime de açacağız. Hukuki haklarımızı arayacağız. Çizmeyi aşmak istemeyiz ama hukuk içinde haklarımızı da arayacağız. Bu devletin parası ve bunu mutlaka tazmin edeceğiz." diye konuştu.

"Sporun mahkemesi Tahkim Kuruludur"

Federasyona başkan adayı olabilmek için 45 delegenin imzasına ihtiyaç duyulduğunu ancak karşı tarafın bunu sağlayamadığını belirten Gözgeç, süreci şöyle özetledi:

"3 Kasım'da seçim gününden bir gün önce 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden tedbir kararı aldırmışlar. Avukatları icra memurlarıyla gelip bize bunu tebliğ ettiler. Seçimi yaptırmayacaklarını söylediler. Bizim de o gün orada 250'ye yakın delegemiz vardı. Kaosa meydan vermemek adına ve hukukun da üstünlüğüne inandığımız için o gün seçimi yapmadık. Burada bir şey var benim hukukun üstünlüğüne inandığım kadar hakimin de inanması lazım. Sporun mahkemesi Tahkim Kuruludur. Verdikleri karar kesindir, yargıya taşınamaz bunu da Anayasa'nın 59. maddesi söylüyor, ben değil. Gençlik ve Spor Bakanlığının 3289 sayılı Yasası var, bir de yönetmelik var. Birbirini destekleyen 3 yasa var. Hakimin buradaki kararı yanlıştı. Bilmediğinden yaptığına inanıyorum. Yani önce Tahkim Kurulu, seçimden sonra Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Alınan karar yanlış olsa bile hukukun kararına saygı duyduk. Ertesi gün 'Çoğunluk sağlanamazsa 4 Kasım'da seçim yapılır maddesinden yola çıkarak' seçimi yaptık. 163 delege oy kullandı."

Sıkıntılı bir seçim süreci yaşandığını aktaran Gözgeç, "Bizim muhatap olduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakanlık, Avrupa ve dünya federasyonları bizi tanıyor, bizim için seçim süreci bitti. Biz artık işimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

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Eryaman'a yapılacak yeni tesis

Eyüp Gözgeç, yeni dönemindeki en büyük hayalinin Eryaman'da yapacakları tesis olduğunu söyledi.

2020 Tokyo'da çok iyi bir olimpiyat geçirdiklerini vurgulayan Gözgeç, "Tokyo'da iki finalle tarihe geçtik. Benim normalde bu işi en tatlı yerinde bırakmam lazım. Ama niye demedik, birincisi 2024 Paris için Sayın Cumhurbaşkanımıza altın madalya sayısını artıracağımızın sözünü verdik. İkincisi ise 7 yıldan beri benim bir hayalim vardı, tesis yapma. Eryaman'daki tesis için araziyi para vermeden Ankara Büyükşehir Belediyesinden almıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da projeye destek verdiğini dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, "Zemin etüdünü yaptırdık. Uygulama projesini de ihale ettirdik. Genel Müdürlüğümüze teslim ettik. Kazmayı vurduğumuzda yaz kış demeden 1,5 sene içerisinde bitireceğiz. 200 yataklı, içinde yüzme havuzları, konferans salonları, fitness salonları, federasyon binası olan bir tesis. Giriş katında da dükkanlar olacak. Belki bir gün gelir bu tesis sayesinde federasyonumuz, Bakanlığımıza ihtiyaç duymadan kendi bütçesini oluşturabilir. Olimpiyatta aldığımız madalyalarımızı Eryaman'da yapacağımız tesisle taçlandırmak istiyoruz. Sporcularımızı Paris'e gitmeden 8-9 ay orada kamp yapar." şeklinde konuştu.

"Hem erkek hem kadınlarımız da çok genç bir takıma sahibiz"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan çok umutlu olduklarının da altını çizen Gözgeç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem erkek hem kadınlarımız da çok genç bir takıma sahibiz. 2024 Paris'te olacaklar hatta 2028'de bile olabilirler. Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Kerem Özmen, TOHM'da yetişti. Şu anda Fenerbahçe'de. Olimpiyatta madalya alan kızlarımızın yaşı 22. Ben federasyona geldiğimde daha 11-12 yaşlarındaydılar. Bu sporcular da emeklerimiz büyük. Tabii ailesi ve antrenörlerinin emeklerini söylememe bile gerek yok. Altyapı bizim için çok önemli. Kerem Özmen altyapıdan gelen sporculardan sadece bir tanesi. Göreceksiniz daha nasıl sporcular geliyor."

Eyüp Gözgeç, Mahkeme, Türkiye, Hukuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar' - Son Dakika Spor


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