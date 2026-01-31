Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki dördüncü hamlesini Sidiki Cherif ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Angers forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için kulübüyle sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile Angers, Sidiki Cherif transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transfer kapsamında Angers'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alıyor. Böylece toplam maliyetin 22 milyon euroyu bulabileceği ifade ediliyor.

PREMIER LİG TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Sidiki Cherif'in Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği ve cuma günü sarı-lacivertli kulübe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

RESMİYET AN MESELESİ

Taraflar arasında evrakların imzalanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin süreci kısa sürede tamamlamayı planladığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalayan Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de 19 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.