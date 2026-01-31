Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
31.01.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Haber Videosu

Fenerbahçe, Sidiki Cherif için Angers ile sözlü anlaşmaya vardı; transfer 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus içeriyor.

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki dördüncü hamlesini Sidiki Cherif ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Angers forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için kulübüyle sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe ile Angers, Sidiki Cherif transferi konusunda sözlü anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ANLAŞMANIN MALİ DETAYLARI

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transfer kapsamında Angers'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi de yer alıyor. Böylece toplam maliyetin 22 milyon euroyu bulabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

PREMIER LİG TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Sidiki Cherif'in Premier Lig ekiplerinden gelen tekliflere rağmen önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği ve cuma günü sarı-lacivertli kulübe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

RESMİYET AN MESELESİ

Taraflar arasında evrakların imzalanmasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin süreci kısa sürede tamamlamayı planladığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yazında profesyonel sözleşme imzalayan Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de 19 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Sidikli herif Fenerbahçe'ye hayırlı olsun))) 14 13 Yanıtla
  • 248612 248612:
    Tabi Feneri seçer primier ekipleri Fenerin verdiğinin yarısını vermez 18 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    adamın kariyeri boyunca attığı gol sayısı 5. belki iyi oyuncu gelecek vaadediyor tamam ama şuan bize hazır golcü lazım. forvet ihtiyacı var takimin 14 4 Yanıtla
  • S555555t S555555t:
    Hacı Sadık hayırlı olsun 4 1 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Ne bombası kardeşim biz bomba falan gördüğümüz yok. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
ABD’de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni mafyalara savaş açtı
Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya hamlesi ayrılık söylentilerini alevlendirdi Hafsanur Sancaktutan'ın sosyal medya hamlesi ayrılık söylentilerini alevlendirdi
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı 40 milyon dolarlık fiyasko: Melania belgeseli ilk gününde çakıldı

16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:36
Küme düşme hattı alev alev Eyüpspor’dan Alanya’da kritik geri dönüş
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:43
İstanbul Ataşehir’de büyük yangın Fabrika adeta küle döndü
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:48:43. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.