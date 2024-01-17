Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler kazandı.
Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
Temposunu hiç düşürmeyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Michy Batshuayi, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda sahneye çıkarak durumu 5-0 yaptı.
Maçın 81. dakikasında sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş Emre Mor'un şık dokunuşuyla boş kaleye topu yolladı ve maç 6-0 bitti.
Rakibini 6-0 yenen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika