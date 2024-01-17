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Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16'ya kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini; Lincoln Henrique, Michy Batshuayi (4) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

17.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 23:23
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler kazandı.

LINCOLN HENRIQUE PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

BATSHUAYI 4 GOL ATTI

Temposunu hiç düşürmeyen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Michy Batshuayi, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda sahneye çıkarak durumu 5-0 yaptı.

Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

MERT HAKAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın 81. dakikasında sahneye çıkan Mert Hakan Yandaş Emre Mor'un şık dokunuşuyla boş kaleye topu yolladı ve maç 6-0 bitti.

FENERBAHÇE TURLADI

Rakibini 6-0 yenen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Fenerbahçe, Adanaspor\'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası\'nda son 16 turuna yükseldi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • Eski Tüfek.: Yakışır... Yanıtla 0 13
  • Ali Arslan: FB nin yedekleri de ligde olsaydı,onlarda zirve yarışı verirdi Yanıtla 3 6
  • Ahmet Demir: normal bir galibiyet abartıya gerek yok.İki takım kıyaslanamaz Yanıtla 4 3

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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