Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray\'ın elinden kaptılar
13.01.2026 16:15
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray\'ın elinden kaptılar
Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ancak transferini olumlu sonuçlandıramadığı Can Armando Güner, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmeyi yaptı. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Fenerbahçe'nin Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach ile de anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray'ın transfer etmek üzere İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın sözleşme kaynaklı yaptırımları nedeniyle anlaşma sağlanamayan Can Armando Güner için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner için harekete geçerek transfer için resmi adımları attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Elini hızlı tutan sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Alman basınındaki haberlere göre; Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçti. Kanarya'nın bu görüşme üzere Mönchengladbach ile de temasa geçtiği ve kulüple de anlaşma sağladığı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

Son Dakika Spor Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    kupayı çaldığı yetmedi bide oyuncuyumu çalmışlar 12 30 Yanıtla
    Ümmet Güzel Ümmet Güzel:
    geçirdiler aldılar kupayı neyin hesabindasin 15 10
  • Murat Çil Murat Çil:
    Bana çok zayıf geldi üflesen yıkılacak gibi ama taktiği nasıl bilmem inşallah işimize yarar 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
