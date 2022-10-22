Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız - Son Dakika
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Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız

22.10.2022 23:34

Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray'ın GS TV'de her takım için yapılan hakem hatalarını yayınlayacağını duyurmasına gönderme yaparak, "Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'i 1-0 yenerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bilecik yaptığı açıklamada Galatasaray'a gönderme yaptı.

"VERİLMEYEN PENALTININ LİNKİNİ ARKADAŞLARA GÖNDERECEĞİZ"

Galatasaray'ın her takım için yapılan hakem hatalarını GS TV'de yayınlayacağını duyurmasına gönderme yapan Bilecik, "Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemem. O kadar muazzam futbol oynandı ki... Verilmeyen bir penaltımız var. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiniz. Ben burada takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Futbolda adalet herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubana da dikkat etmesi gerekir. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar. Bunların ne futbolun adaletine ne de gidişatına yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Erol Bilecik'in açıklamalarının devamı şöyle:

"KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

"Çok mesuduz. En büyük teşekkürü öncelikli taraftarımıza, oyuncularımıza ve bütün teknik kadromuzla paylaşıyoruz. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Keyifli bir maç oldu. Futbolcularımızın, 90 dakika boyunca göstermiş oldukları mücadeleye ve uğraşa ve teşekkürümüzü paylaşıyorum.

"TARAFTARIMIZA YENİDEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Önümüzde daha uzun bir süreç var. Ligin hala başındayız. Taraftarımıza yeniden teşekkür ederim. Hiçbir zaman unvanı tam olarak oturmamış bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Bu noktada şampiyonluk kelimeli hak ettiğimiz şeyler ama daha uzun haftalar var. Yolculuğumuz uzun.

"FENERBAHÇE'NİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ"

Türkiye'de futbol sahadan çok sahanın dışında oynanmaya dönmüş vaziyette. Bizim bütün şikayetimiz, futbolu, Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak. Futbol dışına çıkınca, alakasız istatistikler giriyor. Bunların hiçbiri doğru şeyler değil. İşin özeti, lafla peynir gemisi yürümüyor. Futbol saha içinde oynanması gereken bir oyun. Biz penaltımız verilmemesine rağmen, bunu bu gece yine gösterdik. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Kimsenin hakkını da yemeyiz.

"JORGE JESUS'A GÜVENİMİZ SONSUZ"

Gündemimizde böyle bir konu yok. Dünyanın tanıdığı ve müthiş uyum içinde çalışan bir teknik direktör. Ama bugünkü konumuz, emin adımlarla yolculuğa devam etmemiz. Onu da yapıyoruz. Emin olun, bu hikayenin sonu bu sene güzel olacak. Jesus, bu konudaki baş hocamız, yolculuğun ana mimarı. Ona güvenimiz sonsuz. Vakti gelince her şey yoluna girer."

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Son Dakika Spor Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'i deviren Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Bize verilmeyen penaltının linkini yollayacağız - Son Dakika
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