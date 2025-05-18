Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor - Son Dakika
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Spor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında konuşan Koç, olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu. Koç, ''İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da tabii ki bizlere aittir. Eylül ayında gerçekleştirmek üzere bir olağanüstü kongre kararı aldık'' dedi.

18.05.2025 15:53
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında konuşan Koç, olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Ali Koç, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından Eylül ayında gerçekleşecek seçimin tarihini açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca Ali Koç, bir kez daha başkanlığa aday olacağını duyurdu. Koç, "Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde gündeme gelen talepleri saygıyla karşılıyorum. Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen, yarınına sahip çıkan Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim" dedi.

Koç'un konuşmasından satır başları;

Koç, "Kıymetli camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün açık ve samimi bir şekilde yaşadığımız süreci değerlendirmek ve gelecek adımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil, dünya çapında bir futbol aklını da kulübümüze kazandırarak sezona başladık.

"14 YILDA BİR ŞAMPİYONLUĞUN SEBEBİ"

Şampiyonluk şansımızın mucizelere kalması haklı tepki ve eleştirilere yol açmıştır. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Sorumluluğu bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalı ki futbolda 2010/11 şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir.

"SEÇİM SAKINCALARINI BELİRTMİŞTİM"

Camiamızın haklı tepki ve eleştirilerini, tribünden gelen birileri olarak anladığımızı, kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüzün tarih ve kültürüne yakışmadığını, demokratik bir hak olduğunu ve saygı duyduğumuzu, gerekli imzaların toplanması halinde genel kurula gideceğimizi, camiamızın menfaatleri doğrultusunda bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğunu söylemiştim.

"118 YILLIK TARİHTE İMZA TOPLAMAK YOK!"

Fenerbahçemizin geleceği adına önem arz eden konulara ilişkin görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında yapılacak seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktadayız. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önceki görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülmeye çalışılması yaşanmamıştır.

Tarihi boyunca camiamız ortak akılla sağ duyuyla, gelenekleriyle hareket etmiştir. İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye tutkuyla bağlı, en doğru yolun bu olduğuna inanan üyelerimiz olduğunu da biliyoruz. Değerlerimizi hiçe sayarak camiamızı manipüle ederek kendi menfaatlerinin peşinde olanlar olduğunu bilmenizi istiyorum.

"SEÇİM EYLÜL AYINDA"

Yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süremiz en erken 7-8 haftadır. Hepimizin ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Bugün vereceğimiz karar, bir tarihten ibaret değil. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Başarıyı belirleyen dinamiklerin tüm tohumları bu süreçte atılmaktadır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır.

NEDEN SEÇİM EYLÜL AYINDA?

Kulübümüzün menfaatlerini gözeterek eylül ayını belirlememizin önemli noktalarını paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 3 ay, en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için kritik kararlar masadadır. Euro bazında gelirlerimizi 2 katına çıkarttık. Bu başarının önemli ayaklarından biri sponsorluklar oldu. Büyük markalarla müzakereler devam etmektedir. Gayrımenkullerden ekonomik değer yaratma aşamasındayız. Özetle; olağanüstü genel kurulu, mali genel kurulla beraber eylülde yapma kararımızı inat değil sorumluluktur. Yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar, maddi ve manevi fedakarlıklar bizi kritik eşiğe getirmiştir. Hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır."

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Fenerbahçe, Ali Koç, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • 123456:
    fenerbahçenin başına bela mısın be adam istemiyorsun defol git işte 57 2 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Sana birak diyoruz niye Eylül ayında şampiyonlar liginde on eleme turuna çıkacağız herkes ona göre tedbirini alsın 49 2 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    İmzalar toplanırsa aday olmam demişti imzaların toplanmasına 2000 kaldı. Seçim kararı açıklıyor ki böylece yine aday olcak :D:D:D Fenerbahçe taraftarına sabır diliyorum, korkunç bi şeye dönüştü :) 46 0 Yanıtla
  • Burak:
    Aziz varken bunlar bahane Fenerbahçe yönetilemiyor diyordun. Sen ne yaptın??? Kadıköy serilerimizi bitirdin, herkesin şampiyonluklarını bize izlettin! 100 yıllık çınarı dile ele ayağa düşürdünüz, hisseleri sattın hala ekonomi diyor onu da batırdın borcu 500'e çıkardın!!!! mahvettiniz hepimizi.... sinir sabır kalmadı görmeye tahammül kalmadı İhraç talebiyle sevk edin şunu. Laftan anlyacak biri değil. İmzaları da tamamlayın 2000 kalmış. Hemen seçim kaybedecek bi gün yok. 43 2 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    defol git defol git seni kaldığın sürece fener şampiyon olamaz 40 2 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Neden Eylül şimdi git Allah aşkına ya 28 2 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    eylulü bekleme..bir an ònce defol git, yalakala paralı trollerini de al ve bir an önce bırak kulübün yakasını..istenilmeyen yerde ne halt yemeye bekleyip duruyorsun, sen olduğun sürece şampiyonluk hayal..çünkü sen kripto cinconlusun.. 23 2 Yanıtla
  • Gürkan mazı:
    ben Beşiktaşlı olarak Ali koç devam diyorum ?????? 16 7 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    hayırdır sana cinconun sampiyonlugunu yaz boyu kutlama kararımı verdin. 20 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    laaa adam açık açık gitmiyorum diyorya hasta mıdır nedir git ulan git beceriksiz siniz daha nasıl anlatılır git git. 20 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    köpek bile istenmediği yerde durmaz 20 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    sen başkan olalı fb krıptosu yerınde sayıyı 470 lirayı gören krıpto tüm zamanların dıbının dıbınde fb gıbı 15 1 Yanıtla
  • 22041980:
    Eylül ayında olmasının kesin bir çıkarı vardır bence.Tekrar gelemeyeceği kesin de.Maddi açıdan 12 0 Yanıtla
  • özkan çetin:
    demedi demeyin eylüle kadar transfer falan yapacak sonra yine bu seçilecek parası var diye 12 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu herif FENERBAHÇE nin 1 numaralı DÜŞMANI ! 11 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Puhahahaha Tarihe bak.Cesaretiniz varsa hemen yapsanıza kongreyi. 10 0 Yanıtla
  • 125896:
    allahım çok şükür devam ediyor aday olucak diye anladım, bırakma bizim Ali başkan gitmeee sana muhtacız , değerli GS ‘liler bu açıklama ile birlikte 26.cı şampiyonluğumuz şimdiden hayırlı olsun ?????? 4 3 Yanıtla
  • çiüçiü:
    hadi hayırlısı gene birşeyler yapmaya karar verdi 6 0 Yanıtla
  • muammer yıldız:
    gitme kal sana mecburuz.... 2 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Eylül'de bor'un pazarı bitmiş oluyor eşeği niğde'ye sürmemiz gerekecek eylül demek önümüzdeki sezon'da bitti demektir yani saç baş yolmaya devam. 4 0 Yanıtla
  • Emir Emir:
    SAHADAKİ BAŞARISIZLIK SIRALAMASINDA HAKEMLERİN ROLLERİ VAR İTTİRİLEN BİR RAKİP VAR,ÖNÜ KESİLEN BİR TAKIM VAR.AMA YAVAŞ OYNAYAN,REAKSİYON SÜRESİ ZAYIF,YAŞLI DOYMUŞ,TÜRKİYE VE TAKIMA AİDİYETİ OLMAYAN YABANCI OYUNCULAR İLE DERBİ MAÇLARI NORMAL MAÇ GİBİ GÖREN BİR HOCA İLE BU İŞ OLMAZ.FENERBAHÇEYE MAÇLARDA HAKLI OLARAK SON ANA KADAR SALDIRAN TAKIMLARI CİDDİYE ALMAK LAZIM.SALDIRAN,RAKİBİ EZEN,RAKİBE KORKU VEREN MÜCADELE GÜCÜ OLAN BOĞUŞAN BİR TAKIM KURGUSU LAZIM. 0 3 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Reis gitme 0 0 Yanıtla
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