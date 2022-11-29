Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'a acımadı - Son Dakika
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Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'a acımadı

29.11.2022 22:50

Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 81-72 kazandı.

FENERBAHÇE 8'DE 8 YAPTI

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8'de 8 ile namağlup liderliğini sürdürürken; Beşiktaş ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.

Potada derbi Fenerbahçe'nin! Yenilmezlik serisine Beşiktaş da son veremedi

ISMET AKPINAR MAÇIN EN SKORERİ OLDU

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-40 önde tamamlayan Fenerbahçe'de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Burak Can Yıldızlı 17 sayıyla oynadı. Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Beşiktaş ise 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.

Potada derbi Fenerbahçe'nin! Yenilmezlik serisine Beşiktaş da son veremedi
Kaynak: DHA
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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 Fenerbahçe Beko: 81 Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Emlakjet: 72 Fenerbahçe Beko: 81 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yapılacak ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yapılacak

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Son Dakika Spor Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'a acımadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe basketbol derbisinde Beşiktaş'a acımadı - Son Dakika
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