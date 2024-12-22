Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji\'ni 70-82 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı

Spor

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Mesut Öztürk

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Bouteille 23, Massinburg 9, Smith 9, Cavanaugh 2, Odiase 13, Egehan Arna 5, Simonovic 3, Furkan Haltalı 4, Göktüğ Baş 2, Can Maxim Mutaf

FENERBAHÇE BEKO: Melli 7, Sertaç Şanlı 16, Colson 8, Metecan Birsen 9, Hall 11, Birch 2, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 14, Mays 6, Tarık Biberovic, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

DEVRE: 34-44

3'ÜNCü PERİYOT: 49-63

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Euroleague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü skora da yansıtan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 70-82 galip ayrılarak ligdeki 10'uncu galibiyetini aldı.