Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet\'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Nigel Hayes-Davis'in 29 sayıyla en skorer olduğu karşılaşmanın ikinci maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

30.05.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 6, Hayes-Davis 29, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 2, Emre Ekşioğlu 1, Papagiannis 6, Wilbekin 18, Şehmus Hazer 13, Guduric 4, Metecan Birsen 3, Tarık Biberovic 5

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Allman 12, Needham 24, Mitchell 11, Delgado 5, Mathews 4, Yiğit Arslan14, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 10, Yağız Aksu

1'İNCİ PERİYOT: 23-23

DEVRE: 56-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-65

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla ilk yarıyı 8 sayı farkla önde kapattı: 56-48. Üçüncü periyotta da baskısına devam eden Fenerbahçe, son çeyreğe de 78-65 önde girdi. Karşılaşmanın son periyodu karşılıklı sayılar ile geçerken, sarı-lacivertli ekip mücadeleden 96-88 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko'da 29 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Emlakjet'de ise Derek Needham 24 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Basketbol, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:51 Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen’le yollarını ayırdı Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 00:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement