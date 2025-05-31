Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom 1-1 Berabere Kaldı
31.05.2025 23:20
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Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a uzatmada 85-77 yenilerek play-offta seride durumu 1-1 yaptı.

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

TÜRK TELEKOM: Angola 26, Alexander 12, Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 2, Nigel Hayes 11, McCollum 12, Birch, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11, Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5

1'İNCİ PERİYOT: 12-22

DEVRE: 34-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-56

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında evinde 89-68 mağlup ettiği Türk Telekom'a ikinci maçın uzatmaları sonunda 85-77 yenildi. Bu skorla seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale yükselecek takım 3'üncü ve son maçta belli olacak.

Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. 2'nci periyotta toparlanan ve hücumda sayılar üretmeye başlayan ev sahibi ekip çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39'lük Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gitti. Ankara temsilcisi, 2'nci periyotta savunma direncini artırarak oyuna dengeyi getirip öne geçse de periyot 56-56 eşitlikle noktalandı. Son çeyreğin başından son dakikalarına kadar oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi 72-72 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında daha az hata yapan ev sahibi takım maçtan 85-77 galip ayrılarak yarı final şansını son maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla Türk Telekom'dan Braian Angola Rodas oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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