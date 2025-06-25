Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko Şampiyon!

Fenerbahçe Beko Şampiyon!
25.06.2025 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-68 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde 12. şampiyonluğunu kazandı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 16, Birch 4, Guduric 7, McCollum 9, Baldwin 13, Hall 5, Metecan Birsen 10, Melli 10, Melih Mahmutoğlu 10, Emre Ekşioğlu

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Berk Uğurlu 9, Sleva 5, Needham 14, Mathews 19, Terry 8, Yiğit Arslan 8, Plavsic 5, Morgan, Kerem Konan, Allman

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54

Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Ev sahibi ekip maça "Errick McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı.

Konuk ekip ise "Derek Needham, Berk Uğurlu, Jonah Mathews, Dustin Sleva, Emanuel Terry" İlk 5'iyle parkede yer aldı.

Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 4 dakikada 13 sayı buldu ve mücadeleye 13-0'lık seriyle başladı. Daha sonra 9-0'lık seri yapan Fenerbahçe, periyot bitimine 4.01 kala farkı 4 sayıya düşürdü: 9-13. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli'nin son saniye üçlüğüyle ilk periyodu 21-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda Fenerbahçe Beko etkili başladı ve Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, periyot sonuna 7.09 varken mola aldı: 30-24. Sarı-lacivertliler, devreye 1.55 kala Nigel Hayes-Davis'in basketiyle farkı çift haneye çıkardı: 43-33. Soyunma odasına Fenerbahçe'nin 48-40 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, üçüncü periyoda 7-2'lik seriyle başladı ve Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic periyodun bitimine 7.55 kala erken bir mola aldı: 55-42. Molanın ardından 7-2'lik seri yapan Beşiktaş oldu ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 5.51 kala mola aldı: 57-49. Sarı-lacivertliler periyot sonuna 2.18 kala Errick McCollum'un 3 sayılık basketiyle farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 64-52. Etkili oyununa devam eden Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun isabetiyle periyot sonuna 1.10 kala farkı 17'ye çıkardı: 69-52. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 69-54 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, maçı 84-68 kazanarak seride durumu 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.

FENERBAHÇE BEKO, 12'NCİ KEZ LİG ŞAMPİYONU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk sarı-lacivertlilerin Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci şampiyonluğu oldu. Öte yandan Fenerbahçe Beko üst üste iki kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

SARI-LACİVERTLİLER SEZONU 3 KUPAYLA TAMAMLADI

Beşiktaş Fibabanka'yı final serisinde 4-1 ile geçerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, sezonu 3 kupayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 2024-25 sezonunda EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

BAŞKAN ALİ KOÇ VE BAŞKAN SERDAL ADALI MÜCADELEYİ BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan takip etti. İki başkan maçı saha kenarından birlikte izleyerek takımlarına destek oldu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Beşiktaş, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

21:21
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:33
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:10
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:13
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 01:10:07. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.