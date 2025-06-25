Fenerbahçe Beko Şampiyon!

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 16, Birch 4, Guduric 7, McCollum 9, Baldwin 13, Hall 5, Metecan Birsen 10, Melli 10, Melih Mahmutoğlu 10, Emre Ekşioğlu

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Berk Uğurlu 9, Sleva 5, Needham 14, Mathews 19, Terry 8, Yiğit Arslan 8, Plavsic 5, Morgan, Kerem Konan, Allman

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

DEVRE: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54

Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Ev sahibi ekip maça "Errick McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı.

Konuk ekip ise "Derek Needham, Berk Uğurlu, Jonah Mathews, Dustin Sleva, Emanuel Terry" İlk 5'iyle parkede yer aldı.

Maça iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, ilk 4 dakikada 13 sayı buldu ve mücadeleye 13-0'lık seriyle başladı. Daha sonra 9-0'lık seri yapan Fenerbahçe, periyot bitimine 4.01 kala farkı 4 sayıya düşürdü: 9-13. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli'nin son saniye üçlüğüyle ilk periyodu 21-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda Fenerbahçe Beko etkili başladı ve Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, periyot sonuna 7.09 varken mola aldı: 30-24. Sarı-lacivertliler, devreye 1.55 kala Nigel Hayes-Davis'in basketiyle farkı çift haneye çıkardı: 43-33. Soyunma odasına Fenerbahçe'nin 48-40 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, üçüncü periyoda 7-2'lik seriyle başladı ve Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic periyodun bitimine 7.55 kala erken bir mola aldı: 55-42. Molanın ardından 7-2'lik seri yapan Beşiktaş oldu ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 5.51 kala mola aldı: 57-49. Sarı-lacivertliler periyot sonuna 2.18 kala Errick McCollum'un 3 sayılık basketiyle farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 64-52. Etkili oyununa devam eden Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun isabetiyle periyot sonuna 1.10 kala farkı 17'ye çıkardı: 69-52. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 69-54 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, maçı 84-68 kazanarak seride durumu 4-1 yaptı ve şampiyon oldu.

FENERBAHÇE BEKO, 12'NCİ KEZ LİG ŞAMPİYONU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu. Bu şampiyonluk sarı-lacivertlilerin Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci şampiyonluğu oldu. Öte yandan Fenerbahçe Beko üst üste iki kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

SARI-LACİVERTLİLER SEZONU 3 KUPAYLA TAMAMLADI

Beşiktaş Fibabanka'yı final serisinde 4-1 ile geçerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, sezonu 3 kupayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 2024-25 sezonunda EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

BAŞKAN ALİ KOÇ VE BAŞKAN SERDAL ADALI MÜCADELEYİ BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan takip etti. İki başkan maçı saha kenarından birlikte izleyerek takımlarına destek oldu.