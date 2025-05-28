EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcuları Wade Baldwin ve Devon Hall, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Wade Baldwin: Şampiyonuz ve bu duyguyla uyanmak harika
Devon Hall: Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
16.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlıların ABD ve Meksika ile Haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasını takiben bir basın toplantısı düzenleyecek.
GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçı çalışmalarını sürdürecek.
20.00 GSYİAD tarafından Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kutlamaları Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılarda Bodrum FK maçı hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ
22.00 Real Betis - Chelsea
OKÇULUK
13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması devam edecek.
BASKETBOL FEDERASYONU
14.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile bir otel arasında yapılan iş birliği kapsamında imza töreni düzenlenecek.
VOLEYBOL FEDERASYONU
- Türkiye Voleybol Federasyonu, A milli kadın ve erkek takımlarına FIVB Milletler Ligi maçları öncesi moral amaçlı, Çubuklu 29'da gece düzenleyecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko Şampiyonluk Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika
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