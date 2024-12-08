Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Mağlup Olup Zirve Yarışında Yara Aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Mağlup Olup Zirve Yarışında Yara Aldı

Fenerbahçe, Beşiktaş\'a 1-0 Mağlup Olup Zirve Yarışında Yara Aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 26 maçlık deplasman serisi sona erdi ve sezon boyunca ilk kez gol atamadan maçı tamamladı.

08.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlendi. Rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı. 32 puanda kalan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

JOSE MOURINHO, 2'NCİ DERBİSİNDE DE MAĞLUP OLDU

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon oynanan 2 derbiyi de kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Galatasaray derbisinde rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasındaki Beşiktaş derbisinde de sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 26 maçlık deplasman serisi Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan kısmında 2'nci mağlubiyetini alırken, deplasmanda ilk kez kaybetmiş oldu. Fenerbahçe, 26 maçlık seride 21 galibiyet ve 5 beraberlik almıştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, 19 Temmuz 2020'den bu yana Beşiktaş'a dış sahada ilk kez yenildi.

SARI-LACİVERTLİ EKİP, BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı maçlarda ilk kez gol atamadı. Sarı-lacivertli ekip, ligde daha önce oynadığı 13 maçta rakip ağları 36 kez sarstı. Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 15 gol kaydetti.

DJIKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Alexander Djiku, Beşiktaş ile oynadıkları maçın 89'uncu dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ceza sınırında olan Ganalı futbolcu, Süper Lig'in 16'ncı haftasındaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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