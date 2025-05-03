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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile derbide 3 puan arıyor. Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi zaferini hedefliyor.

03.05.2025 13:00
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Bu mücadele sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlıların 361'inci maçı olacak. Rekabetteki 360 müsabakada Fenerbahçe 135 kez kazanırken, Beşiktaş ise 128 kez galip geldi. 97 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 499 gol atarken, Beşiktaş 458 kez fileleri havalandırdı.

Öte yandan ligde bu iki ekip 137 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 49 galibiyet aldı. Beşiktaş 42 kez kazanırken, 45 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDAN TAMAMEN KOPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında puan kaybetmesi, Galatasaray'ın ise Sivasspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk şansı mucizelere kalacak. Böyle bir durumda Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başlayacak.

JOSE MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİNİ ALMA HEDEFİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynanacak maçta Türkiye'deki ilk derbi zaferini yaşamanın planlarını yapıyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı ligin ilk devre maçını 3-1 kaybederken, deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi galibiyetini alacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, sakatlığını atlatmasına rağmen bireysel çalışmalar yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra gribal enfeksiyon yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Sarı kart cezalısı Filip Kostic de derbi maçın kadrosunda olmayacak. Sakatlığını atlatan Mert Müldür'ün ise durumuna maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE LİGDE EN SON BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLDU

Son olarak ligin ilk yarısında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu periyotta 13 galibiyet aldı ve 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak bu seriyi de devam ettirmek istiyor.

Kaynak: DHA

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